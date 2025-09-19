باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) در روز جمعه، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، بر آزمایش پهپادهای رزمی تاکتیکی نظارت کرد و خواستار افزایش قابلیتهای آنها از طریق پیشرفت در فناوری هوش مصنوعی (AI) شد.
این گزارش افزود: «این آزمایش، کارآیی ممتاز پهپادهای رزمی تاکتیکی سری «کوم سونگ» برای مصارف رزمی و همچنین ارزش نظامی-راهبردی و عملکرد قابلیتهای پهپادهای نظارتی راهبردی را به اثبات رساند.»
کیم جونگ اون «تلاش اصلی برای توسعه سریع فناوری جدید معرفی شده هوش مصنوعی و گسترش و تقویت ظرفیت تولید انبوه» را خواستار شد.
پیش از این، هیات نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که وضعیت هستهای این کشور غیرقابل بازگشت است و درخواستها برای خلع سلاح هستهای آن را بازماندهای از گذشته دانست.
رهبر کره شمالی با اشاره به جایگاه ممتاز این کشور، به طور غیرمستقیم بر تعهد خود به بر سلاح هستهای تاکید کرد و آن را عاملی برای حفظ امنیت دانست.
کره شمالی به تازگی هفتاد و هفتمین سالگرد تاسیس کشور در ۹ سپتامبر ۱۹۴۸ را جشن گرفت. این کشور توسط کیم ایل سونگ، پدربزرگ رهبر فعلی، در بخش کمونیستی شمالی شبهجزیره کره تاسیس شد.
منبع: یونهاپ