رهبر کره شمالی ضمن تاکید بر پیشرفت پهپاد‌های تاکتیکی با هوش مصنوعی بر آزمایش آنها نظارت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) در روز جمعه، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، بر آزمایش پهپاد‌های رزمی تاکتیکی نظارت کرد و خواستار افزایش قابلیت‌های آنها از طریق پیشرفت در فناوری هوش مصنوعی (AI) شد.

این گزارش افزود: «این آزمایش، کارآیی ممتاز پهپاد‌های رزمی تاکتیکی سری «کوم سونگ» برای مصارف رزمی و همچنین ارزش نظامی-راهبردی و عملکرد قابلیت‌های پهپاد‌های نظارتی راهبردی را به اثبات رساند.»

کیم جونگ اون «تلاش اصلی برای توسعه سریع فناوری جدید معرفی شده هوش مصنوعی و گسترش و تقویت ظرفیت تولید انبوه» را خواستار شد.

پیش از این، هیات نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که وضعیت هسته‌ای این کشور غیرقابل بازگشت است و درخواست‌ها برای خلع سلاح هسته‌ای آن را بازمانده‌ای از گذشته دانست.

رهبر کره شمالی با اشاره به جایگاه ممتاز این کشور، به طور غیرمستقیم بر تعهد خود به بر سلاح هسته‌ای تاکید کرد و آن را عاملی برای حفظ امنیت دانست.

کره شمالی به تازگی هفتاد و هفتمین سالگرد تاسیس کشور در ۹ سپتامبر ۱۹۴۸ را جشن گرفت. این کشور توسط کیم ایل سونگ، پدربزرگ رهبر فعلی، در بخش کمونیستی شمالی شبه‌جزیره کره تاسیس شد.

منبع: یونهاپ

برچسب ها: کره شمالی ، پهپاد تاکتیکی
خبرهای مرتبط
کره شمالی: هیچ کس نمی‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد
تاکید کره شمالی بر ضرورت وجود سلاح هسته‌ای در مقابل آمریکا
وزیر خارجه کره جنوبی، این هفته به چین سفر می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای رئیس موساد درباره قابلیت عملیات در تهران
مکرون از احتمال نهایی شدن اسنپ‌بک در اوایل مهرماه خبر داد
رای احتمالی شورای امنیت به اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران
واشنگتن رهبری اروپایی‌ها را در مذاکرات با ایران بر عهده دارد
اصابت موفق پهپادهای یمنی به اهدافی در اسرائیل
آمریکا قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کرد/ الجزایر: تسلیم نخواهیم شد
واشنگتن آماده وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره غزه
حماس به اسرائیل: غزه گورستان شما خواهد شد
کرمان خط اتصال افغانستان به خلیج فارس
اردن حمله گذرگاه مرزی با اسرائیل را محکوم کرد
آخرین اخبار
سفر علمای بنگلادش به کابل؛ حقوق بشر و همکاری‌های دینی محور رایزنی ها
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
افزایش صادرات و ترانزیت خارجی افغانستان در پنج ماه نخست
تار‌های پنهان E۱: رشته‌ای برای خفه کردن امید فلسطین
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
آمریکا قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کرد/ الجزایر: تسلیم نخواهیم شد
آمریکا به لهستان سامانه موشک‌های ضد زره جاولین می‌فروشد
اردن حمله گذرگاه مرزی با اسرائیل را محکوم کرد
واشنگتن آماده وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره غزه
انتقاد سید الحوثی از نشست دوحه: نتایج ضعیف، اسرائیل را جسورتر کرد
مکرون از احتمال نهایی شدن اسنپ‌بک در اوایل مهرماه خبر داد
کرمان خط اتصال افغانستان به خلیج فارس
قدردانی طالبان از اقدام مسقط
رژیم اسرائیل بیش از ۴۵۰۰ بار آتش‌بس در جنوب لبنان را نقض کرده است
رای احتمالی شورای امنیت به اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران
گام آمریکا برای بی ثباتی در افغانستان؛ کنگره طرح همکاری اطلاعاتی با مخالفان طالبان را تصویب کرد
حماس: عملیات کشتن صهیونیست‌ها در مرز اردن پیامی روشن علیه نسل‌کشی بود
حماس به اسرائیل: غزه گورستان شما خواهد شد
جزئیات ضیافت دولتی پادشاه انگلیس برای دونالد ترامپ
تعلیق برنامه مجری آمریکایی؛ از استقبال ترامپ تا انتقاد شدید دموکرات‌ها 
ادعای رئیس موساد درباره قابلیت عملیات در تهران
اصابت موفق پهپادهای یمنی به اهدافی در اسرائیل
واشنگتن رهبری اروپایی‌ها را در مذاکرات با ایران بر عهده دارد
ایتالیا به عنوان اولین کشور اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را قانون‌مند کرد
حمایت ایتالیا از تحریم اسرائیل
سناتور آمریکایی جنایت اسرائیل را نسل‌کشی خواند
حمله اوکراین به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
ترامپ: پوتین مرا ناامید کرد
مکالمه مصر و آمریکا: غزه و پرونده هسته‌ای ایران در کانون توجه