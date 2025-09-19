به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -فراز امیری افزود: رودان با داشتن ۱۰ هزار هکتار لیموترش، سالانه ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن از این محصول برداشت می‌کند و امسال میزبان سومین جشنواره ملی لیموترش و نخستین جشنواره ملی خرما است.

او گفت: این دو جشنواره با ۲۰ غرفه ارائه محصولات باغی و زراعی، نخیلات و تولیدات زنان روستایی برگزار می‌شود.

امیری با اشاره به ۳۵۰ هکتار گلخانه فعال و صادرات عمده فلفل رنگی و بادمجان به روسیه، از آغاز کشت صنعتی مارچوبه در ۷ هکتار زمین خبر داد و افزود: پیش‌بینی می‌شود از این سطح، ۷۰ تن محصول برداشت شود.