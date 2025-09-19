یک هیئت بلندپایه از علمای برجسته بنگلادش به دعوت طالبان وارد کابل شده و قرار است درباره حقوق بشر و همکاری‌های دینی رایزنی کند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان- هیأتی از علمای دینی بنگلادش متشکل از هفت تن از رهبران اسلامی که قرار است با رئیس قضایی، چند وزیر کابینه، علمای ارشد و مقامات عالی‌رتبه طالبان دیدار و گفت‌وگو کنند وارد کابل شده است.

اعضای هیئت شامل مولانا عبدالحمید، مولانا عبدالاول، مولانا عبدالحق، مولانا حبیب‌الله محمود قاسمی، مولانا منیر حسین قاسمی و مولانا محبوب‌الرحمن هستند.

هدف این سفر، تقویت روابط دینی و دیپلماتیک، بررسی مسائل حقوق بشر و حقوق زنان، و توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های تجارت، آموزش و بهداشت عنوان شده است.

این گروه پیش از سفر به افغانستان، مناسک عمره را در عربستان سعودی انجام داده و از طریق دوبی وارد کابل شده‌اند. طبق بیانیه مجلس خلافت بنگلادش، مولانا مامون‌الحق پس از این سفر، قصد دارد به چند کشور آسیای میانه نیز سفر کند.

همچنین قرار است این هیئت از مناطق زلزله‌زده افغانستان بازدید کند.

در سال‌های اخیر، روابط طالبان با برخی کشورهای اسلامی شاهد تحرکات تازه‌ای بوده است. سفر هیئت بلندپایه علمای بنگلادش به کابل، در ادامه تلاش‌ها برای تقویت تعاملات دینی و سیاسی با افغانستان صورت گرفته است.

این دیدارها در حالی انجام می‌شود که طالبان با انتقادات بین‌المللی درباره حقوق زنان و آزادی‌های مدنی مواجه‌اند و برخی کشورهای اسلامی تلاش دارند از مسیر گفت‌وگو، بر تحولات داخلی افغانستان تأثیر بگذارند.

برچسب ها: تعامل با طالبان ، علمای جهان اسلام ، حقوق بشر
خبرهای مرتبط
سفر وزیر حج و اوقاف طالبان به ترکیه
مجاهد:
تحریم طالبان به نفع هیچ کدام از طرفین نیست
سفر هیات علمای کشورهای اسلامی به کابل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
اهداف اسرائیل فراتر از فلسطین است؛ به دنبال تسلط بر کل منطقه است
غول‌های رسانه‌ای آمریکا در برابر ترامپ سر فرود آوردند؛ ضربه‌ای بزرگ به آزادی بیان
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
شورای امنیت برای رأی‌گیری درباره بازگشت تحریم‌های ایران آماده می‌شود
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
آخرین اخبار
یونیفل: حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان «نقض قطعنامه ۱۷۰۱» است
پوتین علاقه‌ای به صلح ندارد
حمایت اسپانیا از استفاده دارایی‌های روسیه برای اوکراین
روسیه: غرب به حقیقت ورود پهپاد‌ها به لهستان علاقه‌ای ندارد
اهداف اسرائیل فراتر از فلسطین است؛ به دنبال تسلط بر کل منطقه است
اتهام‌زنی تازه نتانیاهو: اردن مسئول حادثه ضدصهیونیستی پل الکرامه است
هیچ توافق نظامی با کشورهای دیگر نداریم
شکست تیم ملی کریکت افغانستان برابر سریلانکا و حذف از جام آسیایی
غول‌های رسانه‌ای آمریکا در برابر ترامپ سر فرود آوردند؛ ضربه‌ای بزرگ به آزادی بیان
ادعای کشف بقایای موشک در شرق لهستان
شورای امنیت برای رأی‌گیری درباره بازگشت تحریم‌های ایران آماده می‌شود
ترامپ از تایید کمک نظامی ۴۰۰ میلیون دلاری به تایوان خودداری کرد
جهاد اسلامی: وتوی آمریکا اثبات کرد که واشنگتن «محرک اصلی جنایات» اسرائیل است
انفجار مرگبار در مرز پاکستان؛ کشته و زخمی شدن مهاجران افغانستانی
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
رهبر کره شمالی بر آزمایش پهپاد‌های رزمی تاکتیکی نظارت کرد
سفر علمای بنگلادش به کابل؛ حقوق بشر و همکاری‌های دینی محور رایزنی ها
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
افزایش صادرات و ترانزیت خارجی افغانستان در پنج ماه نخست
تار‌های پنهان E۱: رشته‌ای برای خفه کردن امید فلسطین
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
آمریکا قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کرد/ الجزایر: تسلیم نخواهیم شد
آمریکا به لهستان سامانه موشک‌های ضد زره جاولین می‌فروشد
اردن حمله گذرگاه مرزی با اسرائیل را محکوم کرد
واشنگتن آماده وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره غزه
انتقاد سید الحوثی از نشست دوحه: نتایج ضعیف، اسرائیل را جسورتر کرد