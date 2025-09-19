باشگاه خبرنگاران جوان- هیأتی از علمای دینی بنگلادش متشکل از هفت تن از رهبران اسلامی که قرار است با رئیس قضایی، چند وزیر کابینه، علمای ارشد و مقامات عالیرتبه طالبان دیدار و گفتوگو کنند وارد کابل شده است.
اعضای هیئت شامل مولانا عبدالحمید، مولانا عبدالاول، مولانا عبدالحق، مولانا حبیبالله محمود قاسمی، مولانا منیر حسین قاسمی و مولانا محبوبالرحمن هستند.
هدف این سفر، تقویت روابط دینی و دیپلماتیک، بررسی مسائل حقوق بشر و حقوق زنان، و توسعه همکاریها در حوزههای تجارت، آموزش و بهداشت عنوان شده است.
این گروه پیش از سفر به افغانستان، مناسک عمره را در عربستان سعودی انجام داده و از طریق دوبی وارد کابل شدهاند. طبق بیانیه مجلس خلافت بنگلادش، مولانا مامونالحق پس از این سفر، قصد دارد به چند کشور آسیای میانه نیز سفر کند.
همچنین قرار است این هیئت از مناطق زلزلهزده افغانستان بازدید کند.
در سالهای اخیر، روابط طالبان با برخی کشورهای اسلامی شاهد تحرکات تازهای بوده است. سفر هیئت بلندپایه علمای بنگلادش به کابل، در ادامه تلاشها برای تقویت تعاملات دینی و سیاسی با افغانستان صورت گرفته است.
این دیدارها در حالی انجام میشود که طالبان با انتقادات بینالمللی درباره حقوق زنان و آزادیهای مدنی مواجهاند و برخی کشورهای اسلامی تلاش دارند از مسیر گفتوگو، بر تحولات داخلی افغانستان تأثیر بگذارند.