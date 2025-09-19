باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - زمینلرزهای قدرتمند به بزرگی ۷.۸ ریشتر بامداد روز جمعه در سواحل شبهجزیره کامچاتکا در خاور دور روسیه رخ داد که باعث لرزش ساختمانها شد و مقامات را وادار به صدور هشدار سونامی کرد.
ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی روسیه، تکانخوردن مبلمان و لوسترها در خانهها را نشان میدادند و در دیگری یک خودروی پارک شده در خیابان در حال تکانخوردن دیده میشد.
به گزارش سازمان زمینشناسی ایالات متحده (USGS)، این زمینلرزه در ۱۲۸ کیلومتری (۸۰ مایلی) شرق پایتخت این منطقه، پتروپاولوفسک-کامچاتسکی، و در عمق کم ۱۰ کیلومتری (۶ مایلی) رخ داده است.
شعبه محلی خدمات ژئوفیزیک دولتی روسیه بزرگی این زمینلرزه را ۷.۴ ریشتر برآورد کرد. این مرکز گزارش داد که حداقل پنج پسلرزه به ثبت رسیده است.
مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام ایالات متحده نیز برای امواج خطرناک احتمالی(سونامی) در امتداد سواحل نزدیک هشدار صادر کرد.
ولادیمیر سولودوف، فرماندار منطقه کامچاتکا، در پیامی در تلگرام گفت: «امروز صبح بار دیگر تابآوری ساکنان کامچاتکا را میآزماید.»
وی افزود: «در حال حاضر گزارشی از خسارت وجود ندارد. از همه میخواهم آرامش خود را حفظ کنند... هشدار سونامی برای ساحل شرقی شبهجزیره صادر شده است. به مردم اطلاعرسانی میشود.»
شبهجزیره کامچاتکا روی کمربند تکتونیکی معروف به «حلقه آتش» واقع شده که اقیانوس آرام را احاطه کرده و نقطه داغی برای فعالیتهای لرزهای محسوب میشود.
در ماه ژوئیه، یک زمینلرزه عظیم ۸.۸ ریشتری در سواحل این منطقه، باعث ایجاد سونامی شد که بخشی از یک روستای ساحلی را به دریا برد.
منبع: رویترز