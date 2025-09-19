باشگاه خبرنگاران جوان - میثم علیپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال در واکنش به عدم حضور ذوب‌آهن در لیگ برتر امسال اظهار داشت: از قبل هم اعلام کرده بودیم با تیم‌هایی که بدهی داشته، اما آن را تعیین تکلیف نکرده و به حال خود رها کرده‌اند، برخورد خواهیم کرد و مماشاتی در این میان نیست. وقتی یک باشگاه بدهی دارد و تکلیف آن را مشخص نمی‌کند به نوعی به بازیکن و افرادی که در این جریان دخیلی هستند، ظلم می‌شود و نمی‌شود دست روی دست گذاشت تا این بدهی، هر روز بیشتر شود.

وی ادامه داد: ذوب‌آهن یکی از تیم‌های خوب و ریشه‌دار بسکتبال ایران است و علی‌رغم میل باطنی و تمامی حمایت‌هایی که فدراسیون داشت، مجبور شدیم آنها را از لیگ برتر کنار بگذاریم. این تیم در فصل گذشته نتوانست مطالبات بازیکنان را پرداخت کند و در فصل گذشته نیز بدهی‌هایی داشت که تعیین تکلیف نشد و در نهایت مجبور شدیم این تصمیم را هرچند سخت، بگیریم.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال یادآور شد: البته تیم‌های دیگر هم بودند که بدهی داشتند، اما در فرصتی که فدراسیون اعلام کرده بود وارد عمل شده و آن را تعیین تکلیف کردند. هدف ما از اول هم همین بود، به دنبال تسویه یا پرداخت همه مطالبات نبودیم، اما اعلام کردیم این بدهی‌ها را تعیین تکلیف کنید تا بازیکن بداند با چه شرایطی مواجه است که همه تیم‌ها به غیر از ذوب‌آهن مسائل خود را پیش بردند، اما اتفاقی در این تیم رخ نداد تا در نهایت از دور مسابقات کنار بروند. فراموش نکنید در فصل گذشته هم این تیم مشکلاتی داشت که فدراسیون و سازمان لیگ به هر شکل ممکن، با آن کنار آمدند تا این تیم به لیگ برسد، اما امسال شرایط مهیا نشده و ذوب‌آهن از جمع لیگ برتری‌ها خارج شد

علیپور در واکنش به این سئوال که پیش‌بینی می‌شود استقلال و پالایش نفت آبادان به فینال خواهند رسید، گفت: این یک پیش‌بینی است و نمی‌توان از الان در این خصوص با قاطعیت سخن گفت. شهرداری گرگان که باید در آسیا به میدان برود خود را برای این مسابقات آماده می‌کند و تیم‌هایی از جمله کاله و طبیعت نیز با تلفیقی از انگیزه و جوانی به میدان خواهند آمد ضمن آنکه سایر تیم‌ها نیز شرایط خاص خود را دارند و باید دید در هفته‌های پیش‌رو چه نتایجی رقم می‌خورد.

وی تاکید کرد: امسال شاهد تقسیم شدن بازیکنان در تیم‌های لیگ برتری هستیم و با این حساب نمی‌توان نتایج را پیش‌بینی کرد. طبق برنامه لیگ را از دهم مهرماه آغاز می‌کنیم و در نظر داریم نیمه دوم اریبهشت‌ماه به اتمام برسانیم. در این فاصله دو پنجره مقدماتی جام‌جهانی را پیش رو داریم ضمن آنکه بازی‌های غرب آسیا، کشور‌های اسلامی و جوانان بحرین را هم در این مدت خواهیم داشت که ناچاریم وقفه‌ای در لیگ ایجاد کنیم. البته تمام تلاش ما این است که کمترین وقفه در لیگ ایجاد شود تا تیم‌ها از بابت تمرینات و شرایطی که دارند، متضرر نشوند.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون بسکتبالدر مورد بازی‌های پیش‌فصل لیگ برتر هم گفت: این بازی‌ها با حضور تیم‌های استقلال، طبیعت، کاله، مهگل، پالایش نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی برگزار خواهد شد.