دونالد ترامپ در نشست خبری با نخست‌وزیر انگلیس ادعا کرد که دولت او در حال تلاش برای بازگرداندن پایگاه هوایی بگرام است و واگذاری این پایگاه را "اشتباهی فاجعه‌بار" خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان- دونالد ترامپ در نشست خبری مشترک با نخست‌وزیر انگلیس در لندن از تلاش برای بازپس‌گیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان خبر داد.

 او واگذاری این پایگاه را یکی از اشتباهات بزرگ دولت پیشین خواند و ادعا کرد که آمریکا در حال تلاش برای بازگرداندن آن است.

ترامپ در توجیه این درخواست به موقعیت استراتژیک بگرام اشاره کرد و ادعا نمود که این پایگاه تنها یک ساعت با مناطقی که چین در آن تسلیحات هسته‌ای تولید می‌کند فاصله دارد.

 در مقابل، طالبان که هم‌اکنون کنترل این پایگاه را در دست دارند، هرگونه بازگشت قدرت‌های خارجی به پایگاه‌های افغانستان را نقض آشکار استقلال این کشور دانسته‌اند.

ناظران سیاسی معتقدند این اظهارات ترامپ بیش از آنکه جنبه عملی داشته باشد، بخشی از کمپین انتخاباتی او برای نمایش قدرت است.

 با این حال، مطرح شدن چنین موضوعی در نشست رسمی با مقامات انگلیسی نشان می‌دهد که واشنگتن ممکن است در حال بررسی گزینه‌های جدیدی در قبال افغانستان باشد.

برچسب ها: بگرام ، ترامپ ، افغانستان
