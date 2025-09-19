نفرات تیم ملی پاراتیروکمان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان راهی کره‌جنوبی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی پاراتیروکمان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ صبح امروز جمعه به مقصد کره‌جنوبی سفر کرد.

این تیم با ترکیب فاطمه همتی، هادی نوری، محمدرضا عرب عامری و غلامرضا رحیمی و با هدایت زهرا نعمتی راهی این مسابقات شد.

برچسب ها: پاراتیروکمان ، مسابقات تیراندازی
خبرهای مرتبط
بانوی پاراکماندار ایران راهی مرحله یک چهارم شد 
پایان کار نمایندگان پاراتیروکمان ایران با کسب یک نقره و سهمیه پارالمپیک پاریس
تیم ملی پاراتیروکمان راهی چک شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
تیم ملی پتانک ایران در رقابت‌های جهانی رُم
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
غلامرضا فرخی: قول قهرمانی به مادرم داده‌ام + فیلم
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
آخرین اخبار
علیپور: ذوب‌آهن به دلیل بدهی کنار گذاشته شد/ لیگ بسکتبال امسال قابل پیش‌بینی نیست
فودن: هالند بی نظیر است
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
خیز پرسپولیسی ها برای رسیدن به صدر جدول
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
تیم ملی پتانک ایران در رقابت‌های جهانی رُم
غلامرضا فرخی: قول قهرمانی به مادرم داده‌ام + فیلم
به‌نژاد در رتبه دوم بهترین پاسور مرحله مقدماتی قرار گرفت
۱۶ تیم مرحله یک هشتم مشخص شدند/ حذف برزیل کار ایران را آسانتر کرد
صعود مقتدرانه دختران بسکتبالیست ایرانی به فینال کاپ آسیا ۲۰۲۵
اختصاص ۲ هزار متر زمین در مجموعه آزادی به فدراسیون شمشیربازی
برزیل و فرانسه مدعیان قهرمانی حذف شدند
امین میرزازاده سومین فینالیست ایران شد + فیلم
غلامرضا فرخی مقتدرانه فینالیست شد + فیلم
علیرضا عبدولی در صعود به فینال ناکام ماند + فیلم
شگفتی کامل شد/ پیام احمدی به دیدار فینال راه یافت + فیلم
لحظه‌ای که ویدیوچک به داد ایران رسید + فیلم
شکست در ست پنجم دردناک بود
حاجی‌پور: خدا را شکر شرمنده مردم نشدیم/ فیلیپین از شرایط میزبانی به خوبی استفاده کرد
جدال ایران و فیلیپین بی نظیر بود
خانزاده و حاجی‌پور امتیازآورترین بازیکنان دیدار ایران و فیلیپین
پیاتزا: جدال سختی مقابل فیلیپین داشتیم/ بازیکنان با قلب خود بازی کردند
علیرضا عبدولی هم به نیمه نهایی رسید + فیلم
راهیابی ۳ فرنگی کار ایرانی به نیمه نهایی رقابت‌های جهانی