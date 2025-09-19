\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u067e\u0627\u0631\u0627\u062a\u06cc\u0631\u0648\u06a9\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f5 \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0642\u0635\u062f \u06a9\u0631\u0647\u200c\u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u0633\u0641\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u0628\u0627 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0647\u0645\u062a\u06cc\u060c \u0647\u0627\u062f\u06cc \u0646\u0648\u0631\u06cc\u060c \u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0639\u0631\u0628 \u0639\u0627\u0645\u0631\u06cc \u0648 \u063a\u0644\u0627\u0645\u0631\u0636\u0627 \u0631\u062d\u06cc\u0645\u06cc \u0648 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0627\u06cc\u062a \u0632\u0647\u0631\u0627 \u0646\u0639\u0645\u062a\u06cc \u0631\u0627\u0647\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0634\u062f.