باشگاه خبرنگاران جوان - حشمت‌الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت: یکی از مهمترین اشکالات موجود در بازار برنج این بود که شبکه توزیع مشخصی وجود نداشت و واردکنندگان تنها محصول را وارد کشور می‌کردند، بدون آنکه استان‌ها در جریان این فعالیت قرار گیرند که چه کسانی مسئول توزیع هستند، همین امر موجب می‌شد که امکان نظارت بر توزیع وجود نداشته باشد و خرده‌فروش‌ها نیز اغلب به صورت دوفاکتوره از عمده‌فروش‌ها خرید کنند؛ یعنی یک قیمت مصوب و یک قیمت غیررسمی دریافت می‌کردند.

وی تاکید کرد: به تازگی و بر اساس تصمیمات جدید اتخاذ شده در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور، مقرر شد تا وزارت جهادکشاورزی موظف شود شبکه توزیع برنج هر استان را مشخص کند تا نظارت و مدیریت بازار بر اساس این شبکه انجام شود.

واردات برنج ادامه دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در پاسخ به این سوال که آیا واردات برنج به کشور همچنان انجام می‌شود؟ افزود: در حال حاضر واردات برنج به طور قابل توجهی در کشور ادامه دارد و عمده این واردات از کشور پاکستان است.

عسگری درباره نرخ برنج وارداتی هم گفت: قیمت برنج وارداتی همچنان بر اساس نرخ مصوب تعیین می‌شود و نرخ این محصول تغییری نسبت به گذشته نداشته است.

به گفته عسگری، همانطور که فروش مرغ دارای شبکه توزیع مشخص است و بخشی توسط سازمان میادین میوه و تره‌بار، بخشی توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بخشی توسط اتحادیه‌ها برای مصرف شهروندان عرضه می‌شود، باید برای برنج نیز چنین مدلی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر هیچ شبکه شفافی برای فروش برنج در کشور وجود ندارد و مشخص نیست که چه میزان از این محصول به فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا سایر بخش‌ها اختصاص می‌یابد.

عسگری همچنین درباره اینکه چرا نرخ برنج ایرانی در تهران فزاینده بوده و متغیر است؟ افزود: برنج تولید داخلی نیز در یک مقطع زمانی به دلیل تغییر سیاست ارزی و همزمانی با فصل برداشت با نوسان قیمت مواجه شد، اما روند کلی بازار اکنون در حال کنترل است.

منبع: ایرنا