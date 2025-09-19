شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی دوگانه سوز ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چندی است که مشتریان گروه خودروسازی سایپا از تأخیر طولانی مدت تحویل خودرو‌های ساینا دوگانه‌سوز گلایه دارند و این شرکت خودروساز در موعد مقرر خودرو‌ها را تحویل خریداران نداده است. متقاضیانی که از هفته آخر تیرماه در انتظار تکمیل وجه خود هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیام به شرح این مشکل پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیرلطفا یه کاری بکنین تا مسئولین مربوط پیگیری کنن. سایپا بعد از شش ماه ساینا دوگانه کارخانه رو قرار بوده هفته آخر تیر تحویل بده. حالا بعد از دوماه دیرکرد و تکمیل وجه به ما می‌گوید شاید اسفند ماه به ما تحویل دهد؛ و الان هم باز دارند پیش فروش می‌کنند.. پول مردم یک سال دستشان می‌ماند. زندگی ما را دچار چالش کردند. این ماشین منبع درآمد خانواده بود ما فروختیم تبدیل به احسنش کنیم.