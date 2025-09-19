گره های ترافیکی محور شهید مرتضی زندیه به شهید مصطفی میر هاشم در منطقه ۱۸ پایتخت پس از نیم قرن بطور کامل بازگشائی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی شهردار منطقه با اشاره به قدمت و نا ایمنی ابنیه های این محور که شهروندان نزدیک به ۵۰ سال با معضلات ترافیکی و حاشیه ای آن دست به گربیان بودند، اظهار داشت: پس از برنامه ریزی مدون در بخش های مختلف مدیریت شهری، برقراری تعامل با نهادهای قضائی و انتظامی و تجهیز و بکارگیری کلیه ادوات و ماشین آلات سنگین در اختیار ، عملیات تخریب و عقب نشینی املاک معارض ، قدیمی و نا ایمن محور شهید مرتضی زندیه به شهید مصطفی میر هاشم آغاز گردید.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تا کنون طی ۵ مرحله عملیات چندین ساعته، تعداد ۴۸ باب واحد تجاری ، اداری و انباری به همراه دو دیوار معارض بطور کامل تخریب تا ضمن بازگشائی کامل محور یاد شده ، بار سنگین ترافیکی و عدم امکان تردد خودروهای دستگاه ها و نهادهای امداد رسان که معضلات آن بالغ بر ۵۰ سال زندگی روزمره شهروندان را دچار مخاطره کرده بود نیز برطرف شود.

به گفته این مقام مسئول، با تخریب و عقب نشینی مساحتی بالغ بر ۲۸۴۱ متر مربع از املاک معارض، قدیمی و نا ایمن، محور شهید مرتضی زندیه بطور کامل بازگشائی و بزودی نیز عملیات مشابه در محور شهید مصطفی میرهاشم به اجرا در خواهد آمد.