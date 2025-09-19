هانسی فلیک پیروزی برابر نیوکاسل در لیگ قهرمانان اروپا را ارزشمند توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارسلونا در اولین بازی در لیگ قهرمانان اروپا توانست نیوکاسل را دو بر یک شکست دهد. هانسی فلیک بعد از بازی گفت: شروع لیگ قهرمانان با سه امتیاز برابر نیوکاسل بسیار مهم است. عملکرد فوق‌العاده‌ای از کل تیم دیدیم. جو اینجا استثنایی بود و دفاع کردن آسان نبود ولی ما بازی را کنترل کردیم. من از نحوه بازی‌مان و آنچه در زمین دیدم راضی هستم.

این مربی آلمانی درباره جو بازی در طول مسابقه صحبت کرد و گفت: ما از بازیکنان خواستیم که در ۱۵ دقیقه اول دروازه خود را بسته نگه دارند، چون از قدرت نیوکاسل آگاه بودیم. فکر می‌کنم در نیمه اول ۶۴ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتیم و با وجود برخی اشتباهات، تیم بازی خوبی داشت.

فلیک در مورد عملکرد مارکوس رشفورد نیز گفت: مارکوس دو گل فوق‌العاده به ثمر رساند، گل اول با ضربه سر بسیار خاص بود و گل دوم هم کیفیتی مشابه داشت. مهم‌ترین چیز برای او بازیابی اعتماد به نفس است و ما در این زمینه به او کمک می‌کنیم. من از کاری که او انجام می‌دهد تعجب نمی‌کنم. دیروز گفتم که او بازیکنی شگفت‌انگیز است. او مهارت‌های فوق‌العاده‌ای در تمام کردن حملات دارد. در نیمه اول، فرصت‌ها را از دست داد، اما در نیمه دوم، از آنها استفاده کرد و گل زد. ما به مهاجمی مثل رشفورد نیاز داریم.

برچسب ها: لیگ قهرمانان اروپا ، بارسلونا
خبرهای مرتبط
کونته: ۱۰ نفره شدن ما بازی را خراب کرد
فودن: هالند بی نظیر است
لیگ قهرمانان اروپا؛
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
لیگ قهرمانان اروپا؛
برد لحظه آخری لیورپول و پیروزی اینتر با پرواز‌های تورام/ شروع مقتدرانه قهرمان اروپا و به زانو درآمدن قهرمان جهان در مونیخ+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
تیم ملی پتانک ایران در رقابت‌های جهانی رُم
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
غلامرضا فرخی: قول قهرمانی به مادرم داده‌ام + فیلم
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
آخرین اخبار
علیپور: ذوب‌آهن به دلیل بدهی کنار گذاشته شد/ لیگ بسکتبال امسال قابل پیش‌بینی نیست
فودن: هالند بی نظیر است
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
خیز پرسپولیسی ها برای رسیدن به صدر جدول
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
تیم ملی پتانک ایران در رقابت‌های جهانی رُم
غلامرضا فرخی: قول قهرمانی به مادرم داده‌ام + فیلم
به‌نژاد در رتبه دوم بهترین پاسور مرحله مقدماتی قرار گرفت
۱۶ تیم مرحله یک هشتم مشخص شدند/ حذف برزیل کار ایران را آسانتر کرد
صعود مقتدرانه دختران بسکتبالیست ایرانی به فینال کاپ آسیا ۲۰۲۵
اختصاص ۲ هزار متر زمین در مجموعه آزادی به فدراسیون شمشیربازی
برزیل و فرانسه مدعیان قهرمانی حذف شدند
امین میرزازاده سومین فینالیست ایران شد + فیلم
غلامرضا فرخی مقتدرانه فینالیست شد + فیلم
علیرضا عبدولی در صعود به فینال ناکام ماند + فیلم
شگفتی کامل شد/ پیام احمدی به دیدار فینال راه یافت + فیلم
لحظه‌ای که ویدیوچک به داد ایران رسید + فیلم
شکست در ست پنجم دردناک بود
حاجی‌پور: خدا را شکر شرمنده مردم نشدیم/ فیلیپین از شرایط میزبانی به خوبی استفاده کرد
جدال ایران و فیلیپین بی نظیر بود
خانزاده و حاجی‌پور امتیازآورترین بازیکنان دیدار ایران و فیلیپین
پیاتزا: جدال سختی مقابل فیلیپین داشتیم/ بازیکنان با قلب خود بازی کردند
علیرضا عبدولی هم به نیمه نهایی رسید + فیلم
راهیابی ۳ فرنگی کار ایرانی به نیمه نهایی رقابت‌های جهانی