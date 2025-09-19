هانسی فلیک پیروزی برابر نیوکاسل در لیگ قهرمانان اروپا را ارزشمند توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارسلونا در اولین بازی در لیگ قهرمانان اروپا توانست نیوکاسل را دو بر یک شکست دهد. هانسی فلیک بعد از بازی گفت: شروع لیگ قهرمانان با سه امتیاز برابر نیوکاسل بسیار مهم است. عملکرد فوقالعادهای از کل تیم دیدیم. جو اینجا استثنایی بود و دفاع کردن آسان نبود ولی ما بازی را کنترل کردیم. من از نحوه بازیمان و آنچه در زمین دیدم راضی هستم.
این مربی آلمانی درباره جو بازی در طول مسابقه صحبت کرد و گفت: ما از بازیکنان خواستیم که در ۱۵ دقیقه اول دروازه خود را بسته نگه دارند، چون از قدرت نیوکاسل آگاه بودیم. فکر میکنم در نیمه اول ۶۴ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتیم و با وجود برخی اشتباهات، تیم بازی خوبی داشت.
فلیک در مورد عملکرد مارکوس رشفورد نیز گفت: مارکوس دو گل فوقالعاده به ثمر رساند، گل اول با ضربه سر بسیار خاص بود و گل دوم هم کیفیتی مشابه داشت. مهمترین چیز برای او بازیابی اعتماد به نفس است و ما در این زمینه به او کمک میکنیم. من از کاری که او انجام میدهد تعجب نمیکنم. دیروز گفتم که او بازیکنی شگفتانگیز است. او مهارتهای فوقالعادهای در تمام کردن حملات دارد. در نیمه اول، فرصتها را از دست داد، اما در نیمه دوم، از آنها استفاده کرد و گل زد. ما به مهاجمی مثل رشفورد نیاز داریم.