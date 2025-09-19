باشگاه خبرنگاران جوان - صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی گفت: امروز (۲۸ شهریور) از ساعات بعدازظهر در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل همچنین شرق اردبیل و غرب گیلان افزایش ابر و بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد آغاز میشود.
وی ادامه داد: در ضمن در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ میدهد. فردا شنبه (۲۹ شهریور) هم با نفوذ جرایانات شمالی به سواحل دریای خزر در شرق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و غرب خراسان شمالی ابرناکی، بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد همراه با کاهش دما پیش بینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی اضافه کرد: روز یکشنبه (۳۰ شهریور) با گذر سامانه بارشی از نوار شمالی کشور علاوه بر اینکه مقدار بارش و وزش باد شمالی در سواحل دریای خزر تقویت میشود، در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و دامنههای جنوبی البرز واقع در زنجان، قزوین، البرز و تهران نیز ابرناکی، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما رخ میدهد. در نوار شرقی کشور نیز وزش باد افزایش مییابد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: دوشنبه (۳۱ شهریور) در گیلان، مازندران، غرب گلستان و دامنههای جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و تهران ابرناکی، گاهی رگبار و رعد و برق رخ میدهد و به تدریج از اوایل شب بر شدت وزش باد در نوار شرقی کشور افزایش مییابد و در مناطق شرقی به ویژه در زابل گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی میشود.
ضیاییان ادامه داد: سهشنبه (اول مهر) هم در نوار شرقی کشور وزش باد ادامه خواهد داشت و تنها در دامنههای البرز مرکزی واقع در مازندران، البرز و تهران و همچنین در ارتفاعات جنوب استانهای کرمان و فارس افزایش ابر وزش باد و رگبار پراکنده رخ میدهد.
وی اضافه کرد: دریای عمان طی سه روز آینده و خلیج فارس شنبه و یکشنبه مواج است. دریای خزر نیز از بعد از ظهر جمعه تا دوشنبه مواج و متلاطم است.
رییس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده گفت: آسمان تهران فردا (۲۹ شهریور) صاف تا کمی ابری با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک با حداقل و حداکثر دمای ۲۱ و ۳۱ درجه سانتیگراد و پس فردا (۳۰ شهریور) صاف تا کمی ابری با وزش باد، گاهی وزش باد شدید، احتمال گرد و خاک و در اواخر وقت بارش پراکنده با کمترین و بیشترین دمای ۱۹ و ۳۰ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیاییان در پایان اظهار کرد: طی فردا و پس فردا شهرکرد با کمینه دمای ۴ و ۳ درجه سانتیگراد و اهواز با بیشینه دمای ۴۲ و ۳۸ دمای درجه سانتیگراد خنکترین و گرمترین مرکز استانها پیشبینی میشود.