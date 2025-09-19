باشگاه خبرنگاران جوان - در حساس‌ترین و جذاب‌ترین بازی هفته سوم لیگ عربستان دو تیم الاهلی و الهلال در ورزشگاه الإنماء جده به مصاف هم می‌روند.

روزنامه الریاضیه عربستان اعلام کرد که علیرضا فغانی گزینه اصلی قضاوت این بازی حساس است.

در صورتی که علیرضا فغانی قضاوت این بازی را برعهده بگیرد برای نخستین بار خواهد بود که یک بازی را در لیگ عربستان قضاوت می‌کند.

سایت "مصدرنا الإخباری" اعلام کرد که انتخاب علیرضا فغانی به عنوان داور این بازی حساس قطعی شده است و به این ترتیب این داور شایسته ایرانی به نخستین داور تاریخ فوتبال ایران تبدیل خواهد شد که قضاوت یک بازی را در لیگ عربستان برعهده می‌گیرد.

هم الاهلی و هم الهلال از دو بازی خود در فصل جاری لیگ عربستان ۴ امتیاز کسب کرده‌اند.