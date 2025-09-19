رسانه‌های عربستانی از انتخاب علیرضا فغانی به عنوان داور دیدار حساس الاهلی برابر الهلال در هفته سوم لیگ این کشور خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حساس‌ترین و جذاب‌ترین بازی هفته سوم لیگ عربستان دو تیم الاهلی و الهلال در ورزشگاه الإنماء جده به مصاف هم می‌روند.

روزنامه الریاضیه عربستان اعلام کرد که علیرضا فغانی گزینه اصلی قضاوت این بازی حساس است.

در صورتی که علیرضا فغانی قضاوت این بازی را برعهده بگیرد برای نخستین بار خواهد بود که یک بازی را در لیگ عربستان قضاوت می‌کند.

سایت "مصدرنا الإخباری" اعلام کرد که انتخاب علیرضا فغانی به عنوان داور این بازی حساس قطعی شده است و به این ترتیب این داور شایسته ایرانی به نخستین داور تاریخ فوتبال ایران تبدیل خواهد شد که قضاوت یک بازی را در لیگ عربستان برعهده می‌گیرد.

هم الاهلی و هم الهلال از دو بازی خود در فصل جاری لیگ عربستان ۴ امتیاز کسب کرده‌اند.

برچسب ها: لیگ عربستان ، الاهلی ، الهلال ، داور ایرانی
النصر قهرمان لیگ عربستان می‌شود
شرط موسیمانه برای بازگشت به الاهلی
با وجود یاسین بونو؛ الهلال سنگربان فرانسوی جذب کرد
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
تیم ملی پتانک ایران در رقابت‌های جهانی رُم
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
غلامرضا فرخی: قول قهرمانی به مادرم داده‌ام + فیلم
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
