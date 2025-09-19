مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و مسیر شمال به جنوب محور هراز سنگین است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور، براساس آخرین وضعیت جوی ترافیکی محور‌های شمالی کشور، ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده پل خواب و حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و مسیر (شمال به جنوب) محدوده ولی آباد و محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده کلرد سنگین است.

تردد وسایل نقلیه در محور‌های فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) روان است. ضمن اینکه محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی می‌باشند.

براساس این گزارش، تردد در سایر محور‌های کشور روان است.

برچسب ها: جاده چالوس ، ترافیک سنگین
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار گیلان؛
گلایه مسافران از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین به رشت + فیلم
اعلام محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمالی/ مسیر‌ها یک‌طرفه می‌شوند
تصادف در جاده کرج - چالوس داشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خیزش گردوخاک در نواحی غرب کشور از ۲۸ شهریور ماه
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی
پیش نویس آیین‌نامه بیمه شخص ثالث راننده محور تهیه شد/اجرا از چه زمان آغاز خواهد شد؟
انحصار زمین مانع خانه‌دار شدن مردم شد/ هویت فراموش شده اسلامی‌ـ‌ایرانی در شهرسازی
گام‌های استراتژیک در اجرای پروژه‌های مشترک ایران و آذربایجان؛ بار انداز لجستیکی راه اندازی می‌شود
آخرین اخبار
گام‌های استراتژیک در اجرای پروژه‌های مشترک ایران و آذربایجان؛ بار انداز لجستیکی راه اندازی می‌شود
انحصار زمین مانع خانه‌دار شدن مردم شد/ هویت فراموش شده اسلامی‌ـ‌ایرانی در شهرسازی
پیش نویس آیین‌نامه بیمه شخص ثالث راننده محور تهیه شد/اجرا از چه زمان آغاز خواهد شد؟
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی
خیزش گردوخاک در نواحی غرب کشور از ۲۸ شهریور ماه
ورود کالا‌های قاچاق نوشت افزار در بازار
مدنی زاده: ستاد‌های توسعه منطقه‌ای تشکیل می‌شود
افزایش پایداری تولید در پالایشگاه دوم پارس جنوبی
کارت زرد سازمان هواپیمایی به یک شرکت هواپیمایی داخلی
توزیع تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی به بانک‌های عامل ابلاغ شد
حراج شمش طلا مرکز مبادله یکشنبه برگزار می‌شود
نرخ بهره بین بانکی ثابت باقیماند+ جدول
برداشت برنج داخل قیمت آن را در بازار کاهش نداد + جدول نرخ کالا‌های اساسی
هشدار مجلس به وزیر جهاد کشاورزی؛ تعیین تکلیف نرخ تضمینی گندم تا هفته آینده
توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشور‌های اورسیا از طریق حذف ۸۷ درصدی تعرفه‌ها
نرخ بیکاری در برخی از استان‌ها به ۸.۶ درصد رسید
به کارگیری ۴ هزار و ۸۷۸ دستگاه ماشین آلات برای طرح زمستانی راهداری
آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن تکمیل شد اما واحدی تحویل داده نشد
مدیریت ریسک؛ ضرورت سرمایه‌گذاری موفق در بازار سرمایه
اصناف و مشاغل صاحب تسهیلات جدید مالیاتی می شوند
حداکثر قیمت هرکیلو قارچ برای مصرف کننده ۱۸۵ هزارتومان
بازنشستگان کشور سهامدار پتروشیمی می‌شوند
حذف سوداگران از بازار مسکن از طریق اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک واسکان
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ شهریور ۱۴۰۴
۶۰ درصد سپرده‌های بانکی ایران در تهران است
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
هشدار سطح نارنجی برای بارش باران در سواحل شمالی
۴۰ درصد راه‌های روستایی کشور در مسیر فرسودگی