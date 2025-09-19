باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع پیکر ثمینه باغچهبان، نویسنده کودکان و نوجوانان و پیشکسوت آموزش کودکان ناشنوا، امروز (جمعه، ۲۸ شهریور) با حضور جمعی از دانشآموزان سابق مدرسه ناشنوایان باغچهبان که ثمینه باغچهبان بعد از درگذشت پدرش در سال ۱۳۴۵ مدیریت آن را برعهده داشت، با شعار «درود بر باغچهبان» برگزار شد.
پروانه باغچهبان، خواهر ثمینه و دیگر فرزند جبار باغچهبان، علی ربیعی (مشاور اجتماعی رئیسجمهور)، داوود کیانیان، علی کاشفی خوانساری، زهرا فرمانی و... و تعداد زیادی از دانشآموزان نسلهای مختلف مدرسه باغچهبان از حاضران در این مراسم بودند که پیکر ثمینه باغچهبان را به سمت خانه ابدیاش در قطعه نامآوران بهشت زهرای تهران بدرقه کردند.
ثمینه باغچهبان که ۲۶ شهریور از دنیا رفت، متولد ۴ فروردینِ ۱۳۰۶ در کودکستان «باغچه اطفال» تبریز، نویسندهٔ کودکان و نوجوانان و بنیانگذار مؤسسههای آموزشی و فرهنگی برای کودکان کمشنوا و ناشنوا بود. دو کتاب از او با عنوانهای «پل چوبی» و «نوروزها و بادبادکها» از کتابهای برگزیدهٔ شورای کتاب کودک است.
از دیگر آثار او نیز کتابهای «جم جمک برگ خزون»، «آفتاب مهتاب چه رنگه» و «روشنگر تاریکیها» (دربارهٔ پدرش جبار باغچهبان) است. همچنین ارائه ترانه فولکلوریک «دویدم و دویدم» در قالب کتاب و تهیه ویدئو آن به زبان اشاره، و برگردان فارسی کتاب «پیمان جهانی» و تهیه ویدئویی به زبان اشاره از جمله دیگر کارهای اوست.