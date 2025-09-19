کارشناسان پلیس آگاهی با اشاره به افزایش سرقت تلفن همراه در معابر عمومی، از شهروندان خواستند تا با رعایت نکات ایمنی، فرصت ارتکاب جرم را از سارقان بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس آگاهی با تأکید بر اینکه رعایت توصیههای امنیتی از سوی مردم نقش مهمی در کاهش جرایم خرد دارد، مجموعهای از راهکارهای کاربردی برای پیشگیری از سرقت تلفن همراه را ارائه داد.
بر اساس این توصیهها، شهروندان باید از حمل تلفن همراه در دست هنگام راه رفتن یا مکالمه در معابر شلوغ خودداری کنند. همچنین هنگام استفاده از گوشی در وسایل نقلیه عمومی لازم است هوشیاری کامل داشته باشند و پس از پایان کار، گوشی را در محل امن قرار دهند.
پلیس آگاهی هشدار داده است که نمایش گوشیهای گرانقیمت در انظار عمومی میتواند سارقان را تحریک کند. شهروندان در صورت نیاز به مکالمه در فضای باز نباید در مکانهای خلوت یا تاریک توقف کنند، بلکه باید کنار جمعیت یا نزدیک اماکن عمومی بایستند.
به گفته کارشناسان پلیس، نصب نرمافزارهای امنیتی و قابلیت ردیابی (GPS) روی گوشی، رمزگذاری اطلاعات شخصی، عکسها و حسابهای بانکی میتواند در شناسایی و بازگرداندن گوشیهای سرقتی مؤثر باشد.
این توصیه پلیس آگاهی همچنین بر آموزش کودکان و نوجوانان درباره خطرات حمل گوشی در معابر تأکید کرده است؛ چراکه این گروه سنی بیشتر در معرض سرقت قرار میگیرند.
پلیس آگاهی با یادآوری اینکه همکاری مردم در رعایت نکات ایمنی نقش کلیدی در کاهش فرصتهای مجرمانه دارد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد یا رفتارهای مشکوک، بلافاصله موضوع را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.