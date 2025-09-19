سرمربی ناپولی اخراج بازیکن تیمش را تاثیرگذارترین اتفاق دیدار با منچسترسیتی ارزیابی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آنتونیو کونته سرمربی ناپولی بعد از شکست تیمش مقابل منچسترسیتی در لیگ قهرمانان اروپا گفت: کارت قرمز بعد از ۲۰ دقیقه همه چیز را خراب کرد. ما برای مسابقه به خوبی آماده شده بودیم و بازی را خوب شروع کردیم، اما بازی با ۱۰ بازیکن برای بیش از ۷۵ دقیقه، همه چیز را غیرممکن کرد.

او در مورد تعویض زودهنگام دی بروینه گفت: فصل گذشته فقط یک کارت قرمز دریافت کردیم و امروز مجبور شدم دی بروینه را قربانی کنم. برای او متاسفم، چون فرصت بازی مقابل تیم سابقش را از دست داد، اما چاره دیگری نداشتم.

کونته در پایان گفت: نکته مهم این است که ما مقابل حریف قدرتمندی مثل منچسترسیتی از هم نپاشیدیم. با اعتماد به نفس به کار خود ادامه خواهیم داد.