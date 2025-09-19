براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۸ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز، جمعه بیست‌وهشتم شهریور منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهرهای امیدیه ۱۵۳ و دشت آزادگان ۱۷۹ میکروگرم بر متر مکعب بوده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی است.

همچنین این شاخص در شهرهای اهواز ۱۲۲، بهبهان ۱۴۹، خرمشهر ۱۳۸، شادگان ۱۱۲، شوش ۱۲۴ و هویزه ۱۳۰ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آبادان، آغاجری، اندیمشک، اندیکا، اهواز، ایذه، باغ‌ملک، دزفول، دشت آزادگان،، دهدز، رامهرمز،، گتوند، لالی، ماهشهر، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

وجود صنایع آلاینده در خوزستان از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نیشکر و... موجب شده تا میزان آلایندگی در نقاط شهری و روستایی خوزستان بالا باشد که موجب بروز مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برای ساکنان شده است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور