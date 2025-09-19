باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کمک‌رسانی شهید دکتر طهرانچی به مناطق سیل‌زده لرستان + فیلم

بخشی از صحبت های شهید طهرانجی در بازدید از مناطق سیل زده پلدختر را مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - این ویدئو از شهید طهرانچی مربوط به سال ۹۸ و بازدید از مناطق سیل‌زده پلدختر است؛ زمانی که دکتر طهرانچی امکانات دانشگاه را برای کمک به مردم بسیج کرد. 

 

