\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u0632 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0637\u0647\u0631\u0627\u0646\u0686\u06cc \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u06f9\u06f8 \u0648 \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0633\u06cc\u0644\u200c\u0632\u062f\u0647 \u067e\u0644\u062f\u062e\u062a\u0631 \u0627\u0633\u062a\u061b \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0637\u0647\u0631\u0627\u0646\u0686\u06cc \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646\u0627\u062a \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0645\u06a9 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0633\u06cc\u062c \u06a9\u0631\u062f.\u00a0\n\u00a0\n