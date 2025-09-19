باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش جهاد اسلامی فلسطین، روز گذشته را با صدور بیانیه‌ای تند به اقدام ایالات متحده در وتوی قطعنامه آتش‌بس در شورای امنیت سازمان ملل واکنش نشان داد.

آمریکا؛ شریک و محرک جنایات

در این بیانیه که توسط پایگاه خبری المنار منتشر شد، آمده است: «استفاده دولت ترامپ از حق وتو برای جلوگیری از توقف نسل‌کشی در غزه، دلیل دیگری بر این واقعیت است که این کشور، شریک واقعی و محرک اصلی این جنایات است.»

این جنبش مقاومت فلسطین، موضع واشنگتن را نشانه‌ای آشکار از بی‌اعتنایی کامل به قوانین بین‌المللی، خواست مردم منطقه و حتی مواضع دولت‌های منطقه‌ای دانست.

جهاد اسلامی در ادامه افزود: «این موضع آمریکا، به طور کامل همسو با گسترش دامنه تجاوزات رژیم اشغالگر برای تغییر چهره منطقه و تحمیل واقعیت‌های جدید بر زمین است.»

شب گذشته، نماینده ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل، با استفاده از حق وتو، از تصویب پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی دانمارک که خواستار برقراری یک آتش‌بس فوری، دائمی و بدون قید و شرط در نوار غزه بود، جلوگیری کرد. این اقدام با محکومیت گسترده بسیاری از کشور‌های عضو رو‌به‌رو شد.

منبع: میدل ایست مانیتور