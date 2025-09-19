باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - گیلان جزء استان های مسافر پذیر در کل فصول سال است، هر یک از شهرستان های این استان دارای جاذبه های بکر طبیعی و تاریخی است.

تالش یکی از شهرستان های غربی و ساحلی استان گیلان است، این شهرستان با طبیعت کوهستانی، جلگه‌ای و جنگلی، به‌عنوان قطب بوم گردشگری ایران شناخته شده است.

وقتی به این شهرستان رسیدی اگر به هر طرف که بنگرید کوه و جنگل و دریا می‌بینید، تالش به لحاظ تنوع پوشش گیاهی و مناظر طبیعی چشم نواز یکی از زیباترین شهرهای کشورمان محسوب می شود.‌

وجود ییلاق‌های متعدد، روستاهای خوش آب و هوا و جاذبه‌های طبیعی و گردشگری فراوان تالش را به یکی از محبوب‌ترین شهرها نزد گردشگران تبدیل کرده است.

ییلاق سوباتان یا به زبان محلی، همان «سووتون» معروف تالش، ییلاقی وسیع و سرسبز است که بخشی از منطقه حفاظت‌شده لیسار به شمار می‌رود.

اغلب سوباتان را با گله‌های اسب و دشت شقایق آن می شناسند، این ییلاق که یکی از زیباترین دیدنی‌های تالش است، آب‌وهوای بسیار خنکی دارد.

غار سوباتان یا غار گنج‌خانه، یکی از اعجاب‌انگیزترین مکان‌های دیدنی‌های تالش است که در حوالی روستای سوباتان واقع است.

ییلاق شکردشت یک وجب از بهشت است که در مرز گیلان و اردبیل قرار گرفته و در گذشته شکارگاه پادشاهان بوده است. گل‌هایی که در فصل بهار در دشت‌های سبز و یک‌دست ییلاق شکردشت می‌رویند، محبوب‌ترین جاذبه طبیعی این منطقه هستند. دشت شقایق ییلاق شکردشت که در فصل بهار خودنمایی می‌کند، از تماشایی‌ترین دیدنی‌های تالش است.

ییلاق دوخاله کوه، این ییلاق که فاصله کمی از تالش دارد، نسبت به سایر روستاها و ییلاقات گیلان، بکر و ناشناخته است، ییلاق دوخاله کوه امکانات رفاهی چندانی ندارد اما؛ هوای بسیار خنک، به‌ویژه در فصل تابستان و از طبیعت زیبا برخور دار است.‌

جنگل سیاه‌داران رؤیایی‌ترین جنگل تالش است اغراق نکرده‌ایم. درختان انبوه، گوزن، سورتمه، ارتفاع زیاد و هوایی ابری و مه‌گرفته فقط در رمان‌های خیالی هستند؛ اما همه این‌ها در یک جا یافت می‌شوند؛ پارک جنگلی سیاه‍داران. این پارک دارای امکانات ضروری و رفاهی مانند سرویس بهداشتی، آلاچیق، رستوران و پارکینگ است. امکان سورتمه‌سواری در سیاهداران، این جنگل را به یکی از گردشگرپذیرترین جاهای دیدنی تالش تبدیل کرده است.

گیسوم؛ محبوب‌ترین جنگل تالش، تا کرانه‌های دریا کشیده است و ناب‌ترین چشم‌اندازهای دنیا را پدید آورده است، جاده‌های جنگل گیسوم به علت ارتفاع و تراکم زیاد درختان، تونل‌هایی رؤیایی و خیره‌کننده پدید آورده‌اند. این مسیرهای سبز، مقصد بسیاری از عاشقان عکاسی در طبیعت هستند.

پارک جنگلی گیسوم بسیار مجهز است و امکان انجام تفریحاتی از قبیل اسب‌سواری، آفرود، پاراگلایدر و دوچرخه‌سواری، در آن فراهم است، کودکان نیز می‌توانند در پارک بادی جنگل گیسوم، به تفریح و بازی مشغول شوند.

دریاچه سراگاه تالش، یک آبگیر تماشایی و از زیباترین دیدنی‌های تالش است که در حوالی جنگل گیسوم واقع است.

آبشار دریابن اسالم یکی از باشکوه‌ترین جاهای دیدنی تالش است که ارتفاع آن به ۳۰ متر می‌رسد و در حوالی روستای دریابن واقع شده است. این آبشار از بلندای صخره عظیمی که در میان جنگلی سرسبز و انبوه قرار گرفته است فرومی‌ریزد و چشم‌اندازی باشکوه ایجاد کرده است،‌جذاب‌تر از همه این که؛ برای بازدید از آن لازم است از میان یک تنگه صخره‌ای عبور کنید.

آبشار دریابن اسالم در فصل‌های بهار و تابستان بازدیدکنندگان فراوانی دارد.‌

آبشار زمرد حویق، یکی از زیباترین جاهای دیدنی تالش است که در نزدیکی روستای زمرد قرار گرفته است. این آبشار که ارتفاع آن به ۱۵ متر می‌رسد، در یک فضای کوهستانی پوشیده از جنگل واقع است.

از تلاقی جنگل، کوهستان و رودخانه در حوالی سوباتان، آبشار باشکوهی با ۱۰۰ متر ارتفاع به وجود آمده است که چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند. آبشار ورزان که از پربازدیدترین جاهای دیدنی تالش به شمار می‌رود، در روستای ورزان واقع است و ۴ کیلومتر با ییلاق سوباتان فاصله دارد.

آبشار لوشکی تالش،‌قلعه صلصال،‌کاخ سردار امجد و روستای مریان و ... از دیگر جاذبه های دیدنی این شهرستان است.