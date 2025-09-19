سرمربی منچستر سیتی با وجود پیروزی برابر ناپولی به ستایش از عملکرد دفاعی این تیم پرداخت. او همچنین از هالند پس از رسیدن به رکورد جدیدی در لیگ قهرمانان اروپا قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - منچستر سیتی در یکی از حساسترین بازیهای هفته نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف ناپولی رفت و توانست با دو گل به پیروزی برسد.
به نقل از اسپورت، پپ گواردیولا در نشست خبری بعد از بازی گفت: آنتونیو کونته بسیار آگاه است و من نمیتوانم مانند او تیمی را با ۱۰ بازیکن به چنین عملکرد دفاعی برسانم. کار کونته اعجاب انگیز است. ناپولی با وجود ۱۰ نفره شدن تمرکز خود را حفظ کرد و فضاها را خوب بست. ما فوتبال خستهکنندهای بازی نکردیم، سعی کردیم گل بزنیم و بعد از گل اول کار آسانتر شد. از پیروزی خوشحالیم، اما راه طولانی در مسابقات پیش رو است.
او درباره هالند که به ۵۰ گل در ۴۹ بازی لیگ قهرمانان رسید، گفت: داشتن هالند در خط حمله به ما اعتمادبهنفس زیادی میدهد. او گلهای خوبی زده و این برتری واضحی به ما میدهد. مسابقات را خوب شروع کردهایم و از بازیکنان به خاطر عملکردشان تشکر میکنم. به نظرم بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و در نهایت با شایستگی هم به پیروزی دست پیدا کردیم. از کسب این پیروزی خوشحال هستیم و باید این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.
گواردیولا همچنین درباره خروج زودهنگام دی بروینه از میدان بعد از اخراج بازیکن ناپولی گفت: دوست داشتم بعد از بازی او را ببینم. آنچه کوین در ۱۰ سال گذشته در اینجا انجام داده، توصیفنشدنی است. بدون او رسیدن به همه این موفقیتها غیرممکن بود. امروز عشق هواداران به او را دیدید. متأسفانه نتوانست بیشتر بازی کند، اما محبت زیادی از سوی تماشاگران دریافت کرد