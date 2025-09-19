سه پیش شرط ثبت نام دانشجویان علوم پزشکی تهران اعلام شد

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمدحسین پورغریب در نشست هماندیشی مشترک دو معاونت دانشجویی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران که با هدف تدوین و هماهنگی برنامههای کلان حوزههای آموزشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان برگزار شد، پایش جامع رزیدنتها، غربالگری سلامت روان و جسم و صدور گواهی صلاحیت فرهنگی دانشجویان را بهعنوان پیششرط تکمیل فرایند ثبتنام و تشکیل پرونده برشمرد و گفت: این اقدامات با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه دانشگاهی و ایجاد محیطی ایمن و توانمند برای تحصیل برنامهریزی شده است.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر ضرورت همافزایی ظرفیتهای دو حوزه گفت: رسالت ما در حوزه فرهنگی و دانشجویی، ایجاد بستری امن، شاداب و توانمند برای رشد همهجانبه دانشجویان است. پایش سلامت، برگزاری برنامههای فرهنگی فاخر و حمایتهای رفاهی، در کنار کیفیت بالای آموزش، ضامن موفقیت دانشگاه در تربیت نسل متخصص و متعهد خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ استانداردسازی واحدهای مهارتهای زندگی و تربیتبدنی، بازبینی و بهروزرسانی برنامههای آموزشی و تدوین پروتکل آموزشی مدرسین بهمنظور بهبود کیفیت فرآیندهای تدریس و آموزش مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، بهینهسازی فرآیند پرداخت حقالتدریس مدرسین از جمله موضوعات مطرحشده در حوزه اجرایی بود.
دکتر فرشاد علامه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تتهران نیز با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت آموزشی افزود: آموزش پزشکی نیازمند پیوستهسازی استانداردها و بهروز نگهداشتن محتوای درسی است. با همکاری نزدیک حوزه فرهنگی و دانشجویی، میتوانیم علاوه بر ارتقای دانش تخصصی، مهارتها و توانمندیهای فردی و اجتماعی دانشجویان را نیز تقویت کنیم.
در بخش فرهنگی، برنامههای گستردهای برای جشن استقبال از دانشجویان جدیدالورود ارائه شد که از جمله میتوان به طراحی نماد اختصاصی این رویداد، راهاندازی مرکز تماس جهت هماهنگی و ثبت حضور، پیشنهاد امکان نامنویسی تورها در سامانه سیپاد و پیشنهاد اهدای پوشاک برند دانشگاه به ۷۵۰ دانشجوی ورودی رشتههای علوم پزشکی و علوم پایه اشاره کرد. این اقدامات در راستای تقویت هویت دانشگاهی و ایجاد فضایی صمیمانه و پویا در آغاز مسیر تحصیل دانشجویان طراحی شده است.