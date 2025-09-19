شورای امنیت سازمان ملل متحد قصد دارد پیش از پایان مهلت مقرر، در مورد «بازگشت سریع» تحریم‌های ایران رأی‌گیری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پیش‌بینی می‌شود شورای امنیت سازمان ملل امروز جمعه در مورد طرحی رای‌گیری کند تا تصمیم بگیرد آیا تحریم‌ها علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای آن بار دیگر اعمال شوند یا خیر. این در حالی است که مقامات اروپایی به تهران هشدار می‌دهند زمان برای یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک پیش از گردهمایی سالانه سران کشورهای جهان در سازمان ملل در هفته آینده در حال اتمام است.

طرح پیشنهادی کره جنوبی، که ریاست دور‌ه‌ای این شورای ۱۵ عضو را بر عهده دارد، برای توقف اجرای تحریم‌ها در پایان ماه طبق برجام (توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران با قدرت‌های جهانی)، به حداقل ۹ رای مثبت نیاز دارد.

دیپلمات‌ها اشاره کرده‌اند که علی‌رغم وجود دیدگاه‌های متفاوت، حمایت کافی برای جلوگیری از تمامی تحریم‌ها علیه ایران بدون هیچ شرطی وجود ندارد.

فرانسه، آلمان و انگلیس ماه گذشته اقدام به فعال‌سازی «مکانیسم بازگشت سریع تحریم‌ها» (Snapback) کردند که به طور خودکار تمام تحریم‌های پیشین سازمان ملل که قبل از برجام اعمال بودند، را بازمی‌گرداند. این مجازات‌ها شامل تحریم تسلیحات متعارف، محدودیت در توسعه موشک‌های بالیستیک، توقف دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و ممنوعیت تولید فناوری‌های مرتبط با هسته‌ای می‌شد.

این فرآیند به گونه‌ای طراحی شده که باید قدرتمندترین نهاد سازمان ملل (شورای امنیت) تصمیم به توقف آن بگیرد، امکان وتو شدن ندارد.

در چند هفته گذشته، دیپلماسی فشرده‌ای بین ایران و کشور‌های اروپایی در جریان بوده، اما تاکنون بدون نتیجه بوده و نشانه‌ها حاکی از احتمال اعمال تحریم‌ها است.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه ۱۲ اسرائیل در پاسخ به این سوال که آیا «بازگشت سریع تحریم‌ها» قطعی است، گفت: «بله، فکر می‌کنم چنین باشد، زیرا آخرین خبر‌هایی که از ایرانیان داشتیم، جدی نبوده است.»

سران آلمان و اتحادیه اروپا نیز روز چهارشنبه در یک تماس تلفنی به ایران تاکید کردند که این کشور هنوز اقدام لازم را برای توقف اعمال مجدد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی انجام نداده است.

«کایا کالاس»، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای گفت: «فرصت برای یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک در مورد مسئله هسته‌ای ایران به سرعت در حال پایان یافتن است. ایران باید گام‌های قابل باور برای پاسخگویی به خواسته‌های فرانسه، انگلیس و آلمان نشان دهد، و این به معنای نشان دادن همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واجازه بازرسی از تمام سایت‌های هسته‌ای بدون تأخیر است.»

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، ساعاتی پس از آن در بیانیه‌ای بار دیگر تأکید کرد که اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل «فاقد هرگونه توجیه قانونی یا منطقی» است.

وی همچنین به این واقعیت اشاره کرد که ایران و بازرسان هسته‌ای سازمان ملل پیش از این با میانجیگری مصر به توافقی دست یافته‌اند تا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تمام سایت‌های هسته‌ای ایران داده شود و تهران نیز در مورد محل حضور تمام مواد هسته‌ای خود گزارش دهد.

جزئیات این توافق بلافاصله منتشر نشد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هفته گذشته در خطاب به هیئت حکام این آژانس در وین گفت که این سند «درک روشنی از رویه‌های اعلام بازرسی‌ها و اجرای آنها فراهم می‌کند.»

استفاده از مکانیسم «بازگشت سریع تحریم‌ها» به احتمال زیاد تنش‌ها بین ایران و غرب را افزایش خواهد داد. مشخص نیست ایران چگونه پاسخ خواهد داد، با توجه به اینکه در گذشته، مقامات ایران تهدید کرده‌اند که از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج خواهند شد.

منبع: اسوشیتدپرس

برچسب ها: مکانیسم ماشه ، شورای امنیت
خبرهای مرتبط
باشگاه خبرنگاران جوان؛
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
رای احتمالی شورای امنیت به اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران
ادعای رئیس موساد درباره قابلیت عملیات در تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مکرون از احتمال نهایی شدن اسنپ‌بک در اوایل مهرماه خبر داد
آمریکا قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کرد/ الجزایر: تسلیم نخواهیم شد
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
واشنگتن آماده وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره غزه
اردن حمله گذرگاه مرزی با اسرائیل را محکوم کرد
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
انتقاد سید الحوثی از نشست دوحه: نتایج ضعیف، اسرائیل را جسورتر کرد
آمریکا به لهستان سامانه موشک‌های ضد زره جاولین می‌فروشد
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
آخرین اخبار
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
رهبر کره شمالی بر آزمایش پهپاد‌های رزمی تاکتیکی نظارت کرد
سفر علمای بنگلادش به کابل؛ حقوق بشر و همکاری‌های دینی محور رایزنی ها
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
افزایش صادرات و ترانزیت خارجی افغانستان در پنج ماه نخست
تار‌های پنهان E۱: رشته‌ای برای خفه کردن امید فلسطین
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
آمریکا قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کرد/ الجزایر: تسلیم نخواهیم شد
آمریکا به لهستان سامانه موشک‌های ضد زره جاولین می‌فروشد
اردن حمله گذرگاه مرزی با اسرائیل را محکوم کرد
واشنگتن آماده وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره غزه
انتقاد سید الحوثی از نشست دوحه: نتایج ضعیف، اسرائیل را جسورتر کرد
مکرون از احتمال نهایی شدن اسنپ‌بک در اوایل مهرماه خبر داد
کرمان خط اتصال افغانستان به خلیج فارس
قدردانی طالبان از اقدام مسقط
رژیم اسرائیل بیش از ۴۵۰۰ بار آتش‌بس در جنوب لبنان را نقض کرده است
رای احتمالی شورای امنیت به اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران
گام آمریکا برای بی ثباتی در افغانستان؛ کنگره طرح همکاری اطلاعاتی با مخالفان طالبان را تصویب کرد
حماس: عملیات کشتن صهیونیست‌ها در مرز اردن پیامی روشن علیه نسل‌کشی بود
حماس به اسرائیل: غزه گورستان شما خواهد شد
جزئیات ضیافت دولتی پادشاه انگلیس برای دونالد ترامپ
تعلیق برنامه مجری آمریکایی؛ از استقبال ترامپ تا انتقاد شدید دموکرات‌ها 
ادعای رئیس موساد درباره قابلیت عملیات در تهران
اصابت موفق پهپادهای یمنی به اهدافی در اسرائیل
واشنگتن رهبری اروپایی‌ها را در مذاکرات با ایران بر عهده دارد
ایتالیا به عنوان اولین کشور اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را قانون‌مند کرد