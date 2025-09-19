شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال در سایت درگاه ملی مجوزها ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت با هدف سهولت و شفاف سازی صدور مجوز کسب و کار‌ها سامانه درگاه ملی مجوز‌ها را راه اندازی کرد. بر این اساس متقاضیان برای راه اندازی کسب و کار خود باید از طریق این سامانه اقدام به دریافت مجوز کنند. اما مدتی است که متقاضیانی که برای دریافت مجوز به این سامانه مراجعه می‌کنند؛ با اختلال مواجه می‌شوند.
شهروندخبرنگارما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام اینجانب یکی از متقاضیان دریافت مجوز اصناف از درگاه مجوز هاحدود سه هفته است که سامانه مجوز‌ها دچار اختلال شده و مرحله آخر در انتظار کیوارکد گیرکرده. در این مدت بار‌ها با پشتیبانی تماس گرفته‌ایم و هر بار وعده داده‌اند که "این هفته مشکل رفع خواهد شد"، اما متأسفانه همچنان هیچ اقدامی صورت نگرفته است. این وضعیت باعث بلاتکلیفی، ضرر مالی و اتلاف وقت بسیاری از متقاضیان شده و کسی پاسخگوی دقیق این تأخیر طولانی نیست. خواهشمندیم رسانه‌ها این موضوع را منعکس کنند تا شاید با پیگیری عمومی، مسئولان مربوطه پاسخگو شوند و هرچه سریع‌تر مشکل را برطرف کنند.

 

