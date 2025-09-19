ستاره انگلیسی بارسلونا از درخشش در دیدار برابر نیوکاسل بسیار خوشحال است و تاکید کرد که با آبی اناری‌ها به بهترین روز‌های خود می‌رسد و بازی به بازی بهتر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارسلونا فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا را با پیروزی آغاز کرد. آبی اناری‌ها در هفته نخست این رقابت‌ها مهمان نیوکاسل بودند و موفق شدند که با نتیجه ۲ بر ۱ به پیروزی برسند.

ستاره این بازی مارکوس رشفورد بود که توانست هر دو گل تیمش را به ثمر برساند.

به نقل از آس، رشفورد پس از درخشش چشمگیرش مقابل نیوکاسل و زدن دو گل که تیمش را به پیروزی مهمی در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا رساند از خوشحالی فراوانش خود سخن گفت.

او گفت: بازی خوبی بود. بازی در این ورزشگاه سخت بود، اما ما عملکرد بسیار خوبی داشتیم. در صحنه گل نخست، کمی زودتر به فضای دفاعی آنها حرکت کردم و روی تماس با توپ و هدایت آن به پایین تمرکز کردم که برای من سخت‌تر است. گل دوم هم حاصل تکنیکی بود که تمام زندگی‌ام روی آن کار کرده‌ام و مربوط به اعتمادبه‌نفس و جسارت در نزدیکی دروازه است.

رشفورد همچنین درباره رقابت شدید در بارسلونا گفت: ثابت شدن در ترکیب اصلی سخت است، چون تیم ما پر از بازیکنان برجسته است. انتقال به شهر و فرهنگ جدید آسان نبود، اما حالا احساس راحتی بیشتری می‌کنم و از این تجربه جدید لذت می‌برم.

او در پایان اظهار داشت: فکر می‌کنم هر چه جلوتر برویم بهتر خواهم شد و سطح بالاتری برای بارسلونا ارائه خواهم داد. با بارسلونا بازی به بازی بهتر می‌شوم و احساس می‌کنم که به بهترین روز‌های خود می‌رسم.

برچسب ها: بارسلونا ، نقل و انتقالات ، لیگ قهرمانان اروپا
خبرهای مرتبط
اعتراف ستاره نیوکاسل: بارسلونا بهترین تیمی است که دیده‌ام
گواردیولا: کار کونته اعجاب انگیز است/ هالند برتری بزرگی به ما می‌دهد
واکنش فلیک به شروع خوب بارسلونا در اروپا
کونته: ۱۰ نفره شدن ما بازی را خراب کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
توصیف پدیده کشتی جهان از حسن یزدانی
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
خیز پرسپولیسی ها برای رسیدن به صدر جدول
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
آخرین اخبار
اعتراف ستاره نیوکاسل: بارسلونا بهترین تیمی است که دیده‌ام
پایان کار تیم ملی بسکتبال سه به سه زیر ۲۳ سال در جام جهانی
رشفورد: با بارسلونا اوج می‌گیرم
گواردیولا: کار کونته اعجاب انگیز است/ هالند برتری بزرگی به ما می‌دهد
کونته: ۱۰ نفره شدن ما بازی را خراب کرد
فغانی ال کلاسیکوی عربستان را قضاوت می‌کند
واکنش فلیک به شروع خوب بارسلونا در اروپا
توصیف پدیده کشتی جهان از حسن یزدانی
حاشیه‌ای بر آیین‌نامه جدید فیرپلی مالی باشگاه‌های فوتبال؛ شفافیت کاغذی!
تیم‌ملی پاراتیروکمان راهی کشور کره‌جنوبی شد
علیپور: ذوب‌آهن به دلیل بدهی کنار گذاشته شد/ لیگ بسکتبال امسال قابل پیش‌بینی نیست
فودن: هالند بی نظیر است
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
خیز پرسپولیسی ها برای رسیدن به صدر جدول
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
تیم ملی پتانک ایران در رقابت‌های جهانی رُم
غلامرضا فرخی: قول قهرمانی به مادرم داده‌ام + فیلم
به‌نژاد در رتبه دوم بهترین پاسور مرحله مقدماتی قرار گرفت
۱۶ تیم مرحله یک هشتم مشخص شدند/ حذف برزیل کار ایران را آسانتر کرد
صعود مقتدرانه دختران بسکتبالیست ایرانی به فینال کاپ آسیا ۲۰۲۵
اختصاص ۲ هزار متر زمین در مجموعه آزادی به فدراسیون شمشیربازی
برزیل و فرانسه مدعیان قهرمانی حذف شدند
امین میرزازاده سومین فینالیست ایران شد + فیلم
غلامرضا فرخی مقتدرانه فینالیست شد + فیلم