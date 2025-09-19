باشگاه خبرنگاران جوان - بارسلونا فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا را با پیروزی آغاز کرد. آبی اناری‌ها در هفته نخست این رقابت‌ها مهمان نیوکاسل بودند و موفق شدند که با نتیجه ۲ بر ۱ به پیروزی برسند.

ستاره این بازی مارکوس رشفورد بود که توانست هر دو گل تیمش را به ثمر برساند.

به نقل از آس، رشفورد پس از درخشش چشمگیرش مقابل نیوکاسل و زدن دو گل که تیمش را به پیروزی مهمی در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا رساند از خوشحالی فراوانش خود سخن گفت.

او گفت: بازی خوبی بود. بازی در این ورزشگاه سخت بود، اما ما عملکرد بسیار خوبی داشتیم. در صحنه گل نخست، کمی زودتر به فضای دفاعی آنها حرکت کردم و روی تماس با توپ و هدایت آن به پایین تمرکز کردم که برای من سخت‌تر است. گل دوم هم حاصل تکنیکی بود که تمام زندگی‌ام روی آن کار کرده‌ام و مربوط به اعتمادبه‌نفس و جسارت در نزدیکی دروازه است.

رشفورد همچنین درباره رقابت شدید در بارسلونا گفت: ثابت شدن در ترکیب اصلی سخت است، چون تیم ما پر از بازیکنان برجسته است. انتقال به شهر و فرهنگ جدید آسان نبود، اما حالا احساس راحتی بیشتری می‌کنم و از این تجربه جدید لذت می‌برم.

او در پایان اظهار داشت: فکر می‌کنم هر چه جلوتر برویم بهتر خواهم شد و سطح بالاتری برای بارسلونا ارائه خواهم داد. با بارسلونا بازی به بازی بهتر می‌شوم و احساس می‌کنم که به بهترین روز‌های خود می‌رسم.