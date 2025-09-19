باشگاه خبرنگاران جوان - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره وضعیت بازار برنج داخلی افزود: اکنون علت گرانی برنج ایرانی کاهش عرضه و افزایش تقاضا است به طوری که کشاورزان به دلیل سابقه قیمتی برنج طی سال گذشته امسال اقدام به فروش محدود برنج در بازار کرده‌اند که این امر منجر به افزایش قیمت‌ها شده است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اظهار داشت: با توجه به کاهش عرضه برنج توسط کشاورزان، همچنان دلالان و شرکت‌های بزرگ در حال خرید محصول هستند.

وی با اشاره به اجرای این مصوبه از ۱۵ شهریورماه امسال گفت: در پی اجرای این مصوبه ستاد تنظیم بازار تمامی برنج داخلی و خارجی به منظور نرخ گذاری و شفافیت در توزیع باید در سامانه بازارگاه و سامانه جامع انبار‌ها ثبت شود تا محصول با قیمت مناسب و به صورت مستقیم به دست مصرف کنندگان برسد.

به گفته کنگری، این بدان معناست که با ارایه برنج توسط کشاورزان به شالیکوبی‌ها میزان تولید در سامانه جامع انبار‌ها ثبت و نرخ گذاری می‌شود.

ثبت برنج ایرانی در سامانه جامع انبارها/ برنج هندی ۳۱ هزار تومان ارزان شد

کاهش ۳۱ هزار تومانی قیمت برنج هندی

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران گفت: در پی رفع مممنوعیت واردات برنج خارجی واردات برنج هندی از ۸۶ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان کاهش یافت که تاثیر مثبتی بر بازار داشته است. اما برنج پاکستانی هنوز بالاتر از قیمت مصوب یعنی ۶۶ هزارو ۳۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شود، زیرا به دلیل کمبود واردات و شباهت آن به برنج ایرانی، برخی با اختلاط آن، به نام برنج ایرانی عرضه می‌کنند.

وی اضافه کرد: اکنون قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی در بنکداری‌ها بین ۹۰ تا ۱۲۵ هزار تومان است که ناشی از کمبود عرضه و اختلاط برنج خارجی با ایرانی است.

کنگری یادآور شد: سال گذشته در این زمان واردات برنج خارجی ممنوع بود، اما امسال ممنوعیت واردات برداشته شده و برنج خارجی به وفور در حال واردات است که تاثیر مثبتی بر بازار گذاشته است.

قیمت هر کیلوگرم برنج شمال از ۱۹۰ تا ۳۰۰ هزارتومان

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران با بیان اینکه برنج‌های هاشمی و طارم درجه یک پس از کاهش قیمت در فصل برداشت، به طور مجدد افزایش نرخ پیدا کرد، اظهار داشت: اکنون قیمت هر کیلوگرم برنج شمال از جمله برنج درجه یک و پرمحصول بین ۱۹۰ تا ۳۰۰ هزارتومان به فروش می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه پیش از فصل برداشت قیمت هرکیلوگرم برنج ایرانی درجه یک بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان به فروش می‌رسید اظهار داشت: اکنون بنکداری‌ها قیمت هر کیلوگرم برنج شمال را ۳۰۰ هزار تومان خریداری و با حاشیه سود ۳۲۰ هزار تومان می‌فروشند و با سود خرده فروشی‌ها و کرایه حمل و نقل با نرخ ۳۵۰ هزارتومانی به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

کنگری تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم برنج پرمحصول نیز بین ۱۹۰ تا ۱۹۵ هزارتومان توسط بنکداری‌ها خریداری می‌شود که با احتساب ۱۵ درصد سود بنکداری، کرایه حمل و نقل و سود خرده فروشی باید به دست مصرف کنندگان برسد.

۳ پیشنهاد برای تنظیم بازار کالا‌های اساسی

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران برای تنظیم بازار کالا‌های اساسی تک نرخی کردن ارز، رفع ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت محصول و شکستن انحصار را پیشنهاد داد و گفت: کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود با نرخ مصوب به دست مصرف کنندگان نهایی نمی‌رسد که با تک نرخی کردن ارز می‌توان مابه التفاوت آن را به دهک‌های هدف پرداخت کرد.

وی افزود: همچنین، برداشتن ممنوعیت واردات برنج داخلی و آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی برای شکستن انحصار و ایجاد رقابت، از دیگر پیشنهادات است که می‌تواند بازار را متعادل کند.

خواستار تشدید نظارت‌ها بر روند عرضه کالا‌های اساسی

کنگری با اشاره به اینکه بخش کشاورزی ایران خصوصی است و کشاورزان می‌توانند با محدودیت‌هایی در عرضه نوسانات بازار را تشدید کنند اظهارداشت: این مهم نیازمند مدیریت و نظارت مؤثر بر مبدا، سامانه‌های بازارگاه و جامع انبارداری و عرضه است تا از قاچاق و احتکار کالا‌های اساسی جلوگیری و بازار برنج تثبیت شود.

منبع: ایرنا