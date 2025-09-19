باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، شهرداری تهران با اجرای پویشی به نام نسیم مهربانی در قالب طرح گستردهتر سلام به آینده، برنامهای را آغاز کرده تا روز اول مهر برای دانشآموزان، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، همراه با شادی و خاطرهای خوش رقم بخورد.
در همین راستا مهدی امیری، مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هدفگذاری امسال، توزیع ۱۰۰ هزار بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان است و در طول سال تحصیلی نیز طرحهای متنوعی برای تقویت عدالت آموزشی اجرا خواهد شد.
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران با بیان اینکه نخستین روز مدرسه بهخصوص برای کلاساولیها تجربهای خاص و بهیادماندنی است؛ افزود: یکی از وظایف مدیریت شهری ایجاد شور و نشاط اجتماعی و کاهش دغدغههای خانوادههاست. به همین دلیل، شهرداری تهران با همراهی آموزش و پرورش، خیرین و نهادهای مردمی، این پویش را در سطحی گسترده اجرا میکند تا هیچ دانشآموزی بدون امکانات اولیه سال تحصیلی را آغاز نکند.
به گفته امیری، این طرح اکنون برای سومین سال پیاپی برگزار میشود. سال اول تنها چند هزار بسته آماده شد، سال دوم ۲۴ هزار بسته به یاد ۲۴ هزار شهید تهران تهیه گردید و امسال هدف، رساندن این عدد به ۱۰۰ هزار بسته است. در مرحله نخست، ۳۰ هزار بسته آماده و توزیع شده و قرار است تا اوایل مهرماه این رقم تکمیل شود. این بستهها عمدتاً میان دانشآموزان مناطق محروم توزیع خواهد شد و بخشی نیز از طریق کمیته امداد، آموزش و پرورش و خیریهها به دست نیازمندان میرسد.
مدیرکل آموزشهای شهروندی همچنین از تداوم حمایتها در طول سال تحصیلی خبر و ادامه داد: شهرداری با استفاده از ظرفیت کانون نوجوانان و همکاری مناطق، دورههای آموزشی و توانمندسازی ویژه دانشآموزان کمبرخوردار برگزار خواهد کرد.
امیری گفت: بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای بهسازی و تجهیز مدارس در نظر گرفته شده که شامل تعمیرات، تأمین نیمکت و امکانات اولیه است. افزون بر این، ساخت ۸۰ مدرسه جدید در سطح شهر نیز در دستور کار قرار دارد تا بخشی از کمبود فضای آموزشی جبران شود.
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران تصریح کرد: علاوه بر این اقدامات، توجه به محلات محروم و کودکان کار نیز بخشی از مأموریت شهرداری است و سهمی از بستههای آموزشی به این گروهها اختصاص یافته تا آنها نیز امید بیشتری به آینده داشته باشند.
امیری اظهار کرد: این پویش تنها مختص مهرماه نیست، بلکه نشاندهنده رویکرد آیندهنگر مدیریت شهری تهران است. دانشآموزان سرمایههای اصلی جامعه هستند و نباید اجازه داد شرایط اقتصادی مانع رشد و تحصیل آنها شود.