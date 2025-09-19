باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان از ۲۷ شهریور تا ۳ مهر ماه به میزبانی مشهد مقدس برگزار می‌شود.

مهدی بابادی، علی اکبری، محمد نعمتی، جمال نظری، وحید بایلری، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، امیررضا میرزایی، مرتضی مهرزاد، محمدرضا حامدزاده، علیرضا یداللهی، میثم حاج بابایی، مسعود امامی، میثم علیپور، داوود علیپوریان و حسین گلستانی، نفرات دعوت شده به این اردو هستند که زیر نظر هادی رضایی سرمربی تیم ملی تمرین خواهند کرد.

در این اردو امین اصغری و رمضان صالحی به عنوان مربی و هادی ساجدی‌نیا به عنوان مربی بدنساز حضور دارند.

نکته حائز اهمیت در این اردو، حضور رمضان صالحی ملی‌پوش باسابقه کشورمان به عنوان مربی است.

صالحی در کارنامه خود سابقه کسب ۴ طلا و ۲ نقره در پارالمپیک، ۴ طلا در بازی‌های پاراآسیایی از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، پنج طلای جهان شامل ۳ طلا، یک نقره و یک برنز در طول بیش از ۲۰ سال حضور در تیم ملی را دارد.