باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیه میرسالاری- تولید عسل در خوزستان، سرزمین نخل و آفتاب، رونق ویژه‌ای دارد و تولیدکنندگان این استان زرخیز با بهره‌گیری از کندوهای زنبور عسل، محصولی مرغوب و باکیفیت روانه بازار می‌کنند.

در همین زمینه، مصطفی جمشیدیان، کارآفرین نمونه کشوری از شهرستان دزفول، توانست با تلاش و پشتکار مسیر تولید و اشتغال را هموار سازد و زندگی خانواده خود را شیرین کند.

وی اظهار داشت: «فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ با پرورش زنبور عسل در ۶۰ کندو آغاز کردم و همان ابتدا تصمیم گرفتم تا این کار را به رونق برسانم.»

جمشیدیان افزود: «با دریافت تسهیلات از بسیج سازندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توانستم تعداد کندوها را به ۱۰۰ عدد افزایش دهم. با توجه به شرایط آب و هوایی، در شهریورماه کندوها را به لرستان انتقال می‌دادم و به همراه همسرم کار برداشت را انجام می‌دادیم. به تدریج کار رونق گرفت و حتی در فصل‌های سخت، خانواده‌ام یاری‌گر من بودند.»

این کارآفرین که پدر چهار فرزند است، ادامه داد: «در مقاطع پرکار مانند برداشت یا مراقبت از کندوها، فرزندان و حتی والدینم به کمک می‌آمدند. همین همراهی خانواده، مسیر دشوار تولید را آسان‌تر می‌کرد.»

به گفته وی، فعالیت در عرصه پرورش زنبور عسل علاوه بر تأمین معاش خانواده، به اشتغال مستقیم و غیرمستقیم تعدادی از همشهریان نیز انجامیده است.

جمشیدیان با اشاره به ویژگی کوچ کندوها برای بهره‌گیری از شرایط آب و هوایی مناطق مختلف تصریح کرد: «این جابه‌جایی میان مناطق سردسیری و گرمسیری، امکان تولید بیشتر و باکیفیت‌تر را فراهم می‌کند.»

وی که در سال ۱۳۸۴ موفق به کسب عنوان تولیدکننده نمونه کشور شد، خطاب به جوانان گفت: «امیدتان اول به خدا و سپس به تلاش و پشتکارتان باشد. اگر در میدان تولید قدم بگذارید، هم معاش خود و هم دیگران را تأمین خواهید کرد و قله‌های موفقیت را فتح می‌کنید.»

این پدر زحمت‌کش با اشاره به دریافت تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومانی از بسیج سازندگی، ابراز امیدواری کرد: «چنین حمایت‌هایی می‌تواند مسیر تولیدکنندگان را هموارتر کند و روزهای شیرینی را برای خانواده‌ها رقم بزند.»

گفتنی است، عسل به‌عنوان محصولی ارزشمند، خواصی همچون کاهش استرس و اضطراب، بهبود سلامت پوست، تقویت سیستم ایمنی بدن، درمان گلودرد، بهبود هضم و سلامت قلب و عروق را به همراه دارد و جایگاه ویژه‌ای در سبد غذایی خانواده‌های ایرانی دارد.