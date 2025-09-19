سخنگوی سازمان اوقاف گفت: دستگاه‌های نظارتی متعددی بر فعالیت سازمان اوقاف نظارت می‌کنند و سامانه سازمان اوقاف هم بستر شفافی است و مدام بروز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا عادل، معاون فرهنگی - اجتماعی و سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به این سوال که چه سازوکاری برای حمایت از کسانی که قصد وقف را دارند، ولی نگران سوء‌مدیریت اموال خویش هستند اندیشیده شده؟ گفت: دستگاه‌های نظارتی متعددی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و... بر فعالیت سازمان اوقاف نظارت می‌کنند. سامانه سازمان اوقاف هم بستر شفافی است و مدام بروز می‌شود. سازمان اوقاف هم چند واحد نظارتی دارد، که می‌تواند به حراست، بازرسی و اداره‌کل تحقیق اشاره کرد، که بر هزینه‌کرد موقوفات و تطبیق آن با وقف‌نامه نظارت دارد. ضمن اینکه هرکسی که می‌خواهد مالی را وقف کند، می‌تواند خودش متولی باشد، یا هرکس را که می‌خواهد متولی کند. 

حجت‌الاسلام عادل در پاسخ به این سوال که اگر مالی متولی نداشت، مسئولیت رسیدگی به آن به عهده سازمان اوقاف است؟ توضیح داد: اگر مال وقفی متولی نداشت، طبق قانون این تکلیف به عهده سازمان اوقاف است، تا موقوفات فاقدالتولیه را مدیریت بکند.

معاون فرهنگی - اجتماعی سازمان اوقاف درباره موقوفاتی که با گذشت زمان نمی‌توانند طبق نیت واقف اجرا شوند، گفت: گاهی بعضی نیات هستند که امکان اجرا ندارند، یا موضوعشان منتفی می‌شود، که مجدد در شعب تحقیق اداره‌کل سازمان اوقاف، طبق نزدیک‌ترین موضوع به نیت واقف گواهی مصرف جدید صادر می‌شود.

