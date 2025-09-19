باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ در نشست مشترک شهردار شهرکرد با رئیس و مدیران مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور، فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهری تشریح و زمینه همکاری‌های مشترک مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس توافق اولیه، این مرکز با جذب و پشتیبانی سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج، آماده مشارکت در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار شهرداری شهرکرد است.

سید مجید حلاج‌زاده رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور، در این نشست گفت: امکان حمایت از سرمایه‌گذاران و تأمین ضمانت‌نامه‌های مالی حتی در شرایط تحریم از طریق شبکه‌های بین‌المللی فراهم است. پروژه‌های شهرداری‌ها می‌توانند به روش تهاتر یا اجرای مشارکتی (BOT) و با حضور پیمانکاران معرفی‌شده از سوی مرکز انجام شوند.

محمدحسین واحدیان شهردار شهرکرد با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های شیلات، دامداری، کشاورزی، گیاهان دارویی، فرش دستباف و گردشگری، مهم‌ترین نیاز توسعه را ایجاد صنایع مادر و واحد‌های فرآوری عنوان کرد و افزود: نبود صنایع تبدیلی و بسته‌بندی موجب خام‌فروشی بسیاری از محصولات باکیفیت استان شده است.

وی، فرصت‌های شاخص سرمایه‌گذاری شهرداری را شامل ساخت هتل‌های چندستاره، شهربازی مدرن، مجتمع‌های تجاری و رفاهی، و کمپینگ تخصصی ورزشکاران دانست و تأکید کرد: ایجاد این زیرساخت‌ها علاوه بر رونق گردشگری، به ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه اقتصادی شهر کمک می‌کند. شهرداری زمین، امکانات و مجوز‌های لازم را برای اجرای این طرح‌ها فراهم کرده و آماده همکاری کامل با بخش خصوصی است.

با این توافق، انتظار می‌رود در آینده نزدیک با حمایت مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور، سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج در پروژه‌های شهری شهرکرد، به‌ویژه در بخش‌های گردشگری و خدماتی، حضوری فعال و مؤثر داشته باشند.