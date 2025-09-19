باشگاه خبرنگاران جوان - علی یزدانی ملیپوش تنیس ایران و در واکنش به برگزاری لیگ برتر تنیس اظهار داشت: با توجه به شرایط منطقه و اتفاقاتی که در این مدت رقم خورد فقط یک بازیکن خارجی در این مسابقات حضور دارد و عدم شرکت تنیسورهای خارجی، باعث میشد سطح کیفی مسابقات آنطور که باید و شاید، بالا نباشد.
وی ادامه داد: در چند وقت اخیر و با توجه به برگزاری تورجهانی و مسابقات دیگر، تنیسورهای خارجی به ایران میآمدند که این در رشد و توسعه تنیس کمک شایانی میکرد ضمن آنکه ورزشکاران ما این فرصت را داشتند تا با رقبای خارجی بازی کرده و تجربه خود را افزایش دهند.
قهرمان تورجهانی تنیس تهران تصریح کرد: امسال برای تیم رعد پدافند بازی میکنم و امیدوارم اتفاقات خوبی رقم بخورد. حضور حامی مالی در این رویداد کمک شایانی به حضور تنیسورهای ایرانی میکند و اینکه جایزه مسابقات ۳۵۰ میلیون تومان اعلام شده، نوید بخش روزهای خوب است چراکه جوانان با انگیزهای داریم که باید خود را در رویدادهای اینچنینی به چالش بکشند تا در مسیر موفقیت گام بردارند.
یزدانی در مورد شرایط خود و حضورش در رویدادهای بینالمللی گفت: ۶ ماهی که سپری کردم با اتفاقات خوبی همراه بود، در حال حاضر رتبه ۶۹۰ دنیا را در اختیار دارم و نظر من این است که تنیس ایرانر رو به رشد است. در این مدت شاهد بودیم کسری رحمانی نیز عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشت و ماندگار فرزامی نیز پس از مشکات، دومین دختر تنیس ایران لقب گرفت که موفق به کسب امتیاز جهانی شد.
وی تاکید کرد: تنها اتفاق ناخوشایندی که در این مدت رخ داد به حوادث اخیر باز میگردد که باعث شد میزبانیهای بینالمللی ایران لغو شود. در حال حاضر تنها راه ما این است که به کشورهای همجوار برویم تا بتوانیم در مسابقات رسمی و بینالمللی شرکت کرده و امتیاز لازم را کسب کنیم که این کار با توجه به هزینههای بالای سفر، چندان آسان هم نیست و نیاز به حمایت داریم.
این تنیسور کشورمان یادآور شد: بچههای ما نشان دادند ظرفیت و پتانسیل بالایی دارند و اگر به خوبی حمایت و هدایت شوند، میتوانند اتفاقات خوبی را رقم بزنند. جدا از اسامی که گفتم بازیکنان دیگری مانند سامیار الیاسی یا سینا مقیمی را هم داریم که بارها توانمندیهای خود را نشان دادهاند و در کل تنیس ایران میتواند اتفاقات خوبی را برای ورزش ایران رقم بزند.