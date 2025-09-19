باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی پروژه، پس از پخش دو قسمت از مسابقه تلویزیونی «۱۰۰»، با اجرای هادی حجازی‌فر در هفته گذشته، کنداکتور ثابت پخش این مسابقه مشخص شد.

بدین ترتیب «۱۰۰» جمعه و شنبه شب‌ها ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود. همچنین سومین و چهارمین قسمت از مسابقه تلویزیونی «۱۰۰» به ترتیب امشب و فرداشب ۲۸ و ۲۹ شهریورماه روی آنتن می‌رود.

مسابقه تلویزیونی «۱۰۰» با شعار «تسخیر یک رویا» که طراحی و تهیه‌کنندگی آن برعهده محسن نجفی سولاری بوده و مجری طرح و مدیر پروژه آن ایمان قیاسی است، برای ۵ فصل ۱۲ قسمتی تدارک دیده شده و بزرگترین رقابت دانستنی‌ها و اطلاعات عمومی در ایران است.