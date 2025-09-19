باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، مراسم اختتامیه جشنواره هجدهم موسیقی جوان ۲۹ شهریورماه در حالی در تالار وحدت برگزار می‌شود که نفرات برگزیده این دوره در بخش موسیقی نواحی، موسیقی دستگاهی ایران و موسیقی کلاسیک معرفی خواهند شد.

امسال در مرحله نخست جشنواره ۱۶۴۰ نفر شرکت کردند که از این میان ۸۴۰ نفر در بخش موسیقی دستگاهی، ۳۵۱ نفر در بخش موسیقی کلاسیک و ۴۴۹ نفر در موسیقی نواحی حضور داشتند که از این تعداد بعد از داوری اولیه؛ ۲۱۷ نفر در بخش دستگاهی، ۲۷۲ نفر در بخش نواحی و ۱۱۶ نفر در بخش کلاسیک به مرحله پایانی رسیدند.

بخش اجرای نهایی شرکت کنندگان در هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از ۱۱ تا ۲۶ شهریورماه در تالار رودکی برگزار شد و در همه شاخه‌های سازی و آوازی، شرکت‌کنندگان در سه رده سنی الف، ب و ج در حضور هیات داوران به روی صحنه رفتند و رپرتوار خود را نواختند.

در بخش آهنگسازی، ساز ویولن ایرانی و پیانوی ایرانی، رقابت‌ها تک‌مرحله‌ای بوده و مقام‌ها در همان مرحله نخست مشخص شد که در اختتامیه جشنواره اعلام می‌شوند.

مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان شنبه ـ ۲۹ شهریورماه ـ ساعت ۱۸ در تالار وحدت به کار خود پایان می‌دهد.

این جشنواره توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر موسیقیِ و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.