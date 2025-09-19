سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: از همین‌جا به بازیکنانم می‌گویم که تاریخ، تاریخ است، افتخارات ما به گذشته تعلق دارد و هر تورنمنت از اولین مسابقه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید شمسایی در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های ملی فوتسال ایران و بنگلادش در انتخابی جام ملت‌های آسیا، اظهار داشت: من و بازیکنانم خوشحال هستیم که در این رقابت‌ها حضور داریم. از میزبانی مالزی متشکریم. هدف ما این است که هم از بازی‌ها لذت ببریم و هم تجربه‌های تازه‌ای کسب کنیم.

شمسایی در پاسخ به پرسشی در خصوص شرایط آماده‌سازی تیم برای حضور در این مرحله گفت: ما از دل یک لیگ فشرده می‌آییم، به همین دلیل فرصتی برای برگزاری اردو یا هماهنگی نداشتیم، اما تلاش کردیم آماده‌ترین بازیکنان را به این مسابقات بیاوریم. می‌دانیم که بنگلادش و همه حریفان با تمام وجود مقابل ما حاضر می‌شوند و همین حتماً به زیباتر شدن مسابقات کمک خواهد کرد.

او با تأکید بر اهمیت شروعی دوباره در هر تورنمنت ادامه داد: از همین‌جا به بازیکنانم می‌گویم که تاریخ، تاریخ است، افتخارات ما به گذشته تعلق دارد و هر تورنمنت از اولین مسابقه آغاز می‌شود. حق نداریم که تیمی را دست‌کم بگیریم. فرانسه قهرمان قهرمان دو دوره المپیک بود، اما دیروز از جام جهانی والیبال حذف شد، ورزش حرفه‌ای بی‌رحم است و به هیچ نام بزرگی وفادار نمی‌ماند.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: من به عنوان بازیکن مقابل مالزی قرار گرفته‌ام و خاطرات خوبی دارم، اما این یک تورنمنت جدید است. خوشحالم که کنفدراسیون فوتبال آسیا تمرکز خوبی روی توسعه فوتسال کرده و مطمئناً این رویکرد در آینده به سود قاره خواهد بود.

تیم ملی فوتسال ایران که در شهر کوانتان مالزی حضور دارد فردا در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا در نخستین دیدار از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه به وقت تهران نخستین دیدار خود را مقابل بنگلادش برگزار می‌کند.

