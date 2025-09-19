باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیدمحمد تقی شاهچراغی در چهارمین یادواره ۲۸ شهید والامقام روستای عالم پرور حسن‌آباد این شهرستان که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و اقشار مختلف مردم شهیدپرور دامغان برگزار شد، به تبیین ابعاد مختلف جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پرداخت و اظهار کرد: بی‌تردید این جنگ بزرگترین، پیچیده‌ترین، متنوع‌ترین و سخت‌ترین جنگ اسرائیل غاصب در طول حیات نامشروع خود بوده که به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد و به جرأت می‌توان گفت که به مراتب پیچیدگی، گستردگی و برنامه‌ریزی دشمن از جنگ تحمیلی هشت ساله بیشتر و پیشرفته‌تر بود.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونی در جنگ ۱۲ روزه از مدرن‌ترین تکنولوژی‌ها بهره می‌برد، افزود: بله دنیا در زمینه‌های مختلف علمی و نظامی پیشرفت‌های زیادی داشته، اما ما وقتی به تاریخ کشورمان و انقلاب اسلامی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که با وجود همه دشواری‌ها، فشار‌ها و تحریم‌ها طی ۴۵ سال اخیر، پیشرفت‌های ایران اسلامی بی‌نظیر بوده و این مهم را در این ۱۲ روز به جهانیان نشان دادیم.

معاون سیاسی وزیر کشور در دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: از زمان آغاز تهاجم دشمن در جنگ ۱۲ روزه و صبح روز نخست به لطف خدا در بین نخبگان و جوانان، نظامی و غیرنظامی، دانشگاهی و غیردانشگاهی و حتی کسانی که پیش از آن در صف منتقدین نظام بودند شاهد وحدتی مثال زدنی و فوران دانشی هستیم.

دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تست یک موشک جدید از سوی کشورمان در روز گذشته و نظایر آن پس از جنگ اخیر با رژیم صهیونی، اضافه کرد: فرزندان دلاور و متخصصان کشورمان در حوزه دفاعی لحظه‌ای از تلاش و مجاهدت دست برنداشته‌اند و در طول جنگ ۱۲ روزه تا به امروز قدم‌های چند برابری نسبت به گذشته در حوزه‌های مختلف برداشته شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی چند ساله دشمنان برای جنگ تحمیلی اخیر طبق اسناد به دست آمده و آنچه خود گفته‌اند، تصریح کرد: آمریکا و اسرائیل جنایتکار پیش بینی کرده بودند که پایان جمهوری اسلامی را جشن خواهند گرفت و تجزیه ایران همواره از اهداف اصلی آنان بوده است؛ اما در معادلات شیطانی خود ایمان، اراده، وحدت و شجاعت ملت ما را درنظر نگرفته بودند.

شاهچراغی عنوان کرد: اینکه دشمن صهیونی تصور می‌کرد با هدف قرار دادن فرماندهان شاخص ما و دانشمندان هسته‌ای و سپس ایجاد التهاب در کشور و به خیابان آوردن مردم با تحریک ایادی داخلی‌شان، کار نظام مقدس جمهوری اسلامی را تمام می‌کنند و حتی نتانیاهو کودک‌کش و خبیث در پیامش خطاب به ملت ایران، این نکات را بیان می‌کند و می‌گوید: حالا نوبت شماست.

دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بی‌شک آنچه در کنار درایت رهبری و هوشیاری مردم سبب ناکامی دشمن شد، پایمردی نیرو‌های مسلح کشورمان، به‌ویژه نیرو‌های غیور هوا و فضای سپاه بود؛ درصد بالای شهدای جنگ ۱۲ روزه از بین نیرو‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گواهی بر این مجاهدت مثال زدنی است.

معاون سیاسی وزیر کشور در دولت سیزدهم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متاسفانه امروز دنیا، دنیای نامردی، ظلم و بی‌عدالتی است؛ شرایط غزه را تابلو روشن معرفی کننده جایگاه انسانیت و آزادی در دنیای امروز است.

شاهچراغی تصریح کرد: زن و بچه، کودک و پیر، هزاران انسان بی‌دفاع در غزه، زیر آوار ساختمان‌هایی که با موشک‌های اسرائیلی و آمریکایی تخریب می‌شود، زنده به گور می‌شوند یا از گرسنگی می‌میرند، اما سکوت مرگبار مدعیان دروغین حقوق بشر و حمایت آنها از رژیم منحوس صهیونیستی ادامه دارد؛ این آینده‌ای است که دشمنان برای همه ملت‌های مسلمان و آزاده می‌خواهند.

منبع: تسنیم