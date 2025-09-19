کاپیتان تیم ملی فوتسال گفت: ما نماینده کشوری هستیم که استعداد‌های بزرگی در فوتسال دارد. دوست داریم از مسابقات لذت ببریم و به علاقمندان فوتسال در قاره کهن لذت بدهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال کشورمان امروز جمعه در نشست خبری پیش از دیدار ایران و بنگلادش در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا، اظهار داشت: یک تیم جوان شده داریم، برای تعداد زیادی از بازیکنان این یک تجربه تازه است، آنها هیجان زده و مشتاق هستند تا توانایی هایشان را به نمایش بگذارند. ما به اسم تیم‌ها و تاریخچه نگاه نمی‌کنیم، هر بازی برایمان یک فینال است، چون ایران هستیم و همه بهترین نمایش را از ما می‌خواهند. اینجا در مالزی هستیم تا از هر بازی درس‌های تازه‌ای بگیریم و به سمت آینده حرکت کنیم.

او گفت: ایران افتخارات زیادی در آسیا دارد، اما می‌دانیم که حریفان هم با آمادگی وارد این تورنمنت شده‌اند و برنامه‌های خودشان را دنبال می‌کنند، مهمترین وظیفه ما این است که با تمرکز گام برداریم و قدرت فوتسال ایران را نشان بدهیم.

طیبی در پاسخ به سوالی در خصوص احساس تیم ایران برای حضور در این مسابقات گفت: ما نماینده کشوری هستیم که استعداد‌های بزرگی در فوتسال دارد. دوست داریم از مسابقات لذت ببریم و به علاقمندان فوتسال در قاره کهن لذت بدهیم. ترکیب بازیکنان جوان و باتجربه ما در این مسابقات با انگیزه ارائه نمایش با کیفیت اینجاست و روی تمام جزئیات دقت می‌کنیم.

تیم ملی فوتسال ایران که در شهر کوانتان مالزی حضور دارد فردا شنبه در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا در نخستین دیدار از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تهران نخستین دیدار خود را مقابل بنگلادش برگزار می‌کند.

برچسب ها: تیم ملی فوتسال ، فوتسال قهرمانی
خبرهای مرتبط
شمسایی: افتخارات فوتسال ما به گذشته تعلق دارد/ ورزش حرفه‌ای بی‌رحم است
دعوت اضطراری از دروازه‌بان جام جهانی به تیم ملی فوتسال
لیست نهایی تیم ملی فوتسال برای انتخابی جام ملت‌های آسیا اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
توصیف پدیده کشتی جهان از حسن یزدانی
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
خیز پرسپولیسی ها برای رسیدن به صدر جدول
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
فودن: هالند بی نظیر است
فغانی ال کلاسیکوی عربستان را قضاوت می‌کند
کونته: ۱۰ نفره شدن ما بازی را خراب کرد
آخرین اخبار
سهرابیان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
طیبی: نماینده استعداد‌های بزرگ فوتسال ایران هستیم
شمسایی: افتخارات فوتسال ما به گذشته تعلق دارد/ ورزش حرفه‌ای بی‌رحم است
یزدانی: عدم حضور خارجی‌ها در لیگ برتر تنیس اتفاق خوبی نبود
آغاز تحول راهداری از فعالیت‌های واکنشی به سمت اقدامات پیشگیرانه
اردوی والیبال نشسته ایران در مشهد بعد از یکسال تعطیلی
اعتراف ستاره نیوکاسل: بارسلونا بهترین تیمی است که دیده‌ام
پایان کار تیم ملی بسکتبال سه به سه زیر ۲۳ سال در جام جهانی
رشفورد: با بارسلونا اوج می‌گیرم
گواردیولا: کار کونته اعجاب انگیز است/ هالند برتری بزرگی به ما می‌دهد
کونته: ۱۰ نفره شدن ما بازی را خراب کرد
فغانی ال کلاسیکوی عربستان را قضاوت می‌کند
واکنش فلیک به شروع خوب بارسلونا در اروپا
توصیف پدیده کشتی جهان از حسن یزدانی
حاشیه‌ای بر آیین‌نامه جدید فیرپلی مالی باشگاه‌های فوتبال؛ شفافیت کاغذی!
تیم‌ملی پاراتیروکمان راهی کشور کره‌جنوبی شد
علیپور: ذوب‌آهن به دلیل بدهی کنار گذاشته شد/ لیگ بسکتبال امسال قابل پیش‌بینی نیست
فودن: هالند بی نظیر است
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
خیز پرسپولیسی ها برای رسیدن به صدر جدول
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
تیم ملی پتانک ایران در رقابت‌های جهانی رُم
غلامرضا فرخی: قول قهرمانی به مادرم داده‌ام + فیلم
به‌نژاد در رتبه دوم بهترین پاسور مرحله مقدماتی قرار گرفت