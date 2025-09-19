باشگاه خبرنگاران جوان - حسین طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال کشورمان امروز جمعه در نشست خبری پیش از دیدار ایران و بنگلادش در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا، اظهار داشت: یک تیم جوان شده داریم، برای تعداد زیادی از بازیکنان این یک تجربه تازه است، آنها هیجان زده و مشتاق هستند تا توانایی هایشان را به نمایش بگذارند. ما به اسم تیم‌ها و تاریخچه نگاه نمی‌کنیم، هر بازی برایمان یک فینال است، چون ایران هستیم و همه بهترین نمایش را از ما می‌خواهند. اینجا در مالزی هستیم تا از هر بازی درس‌های تازه‌ای بگیریم و به سمت آینده حرکت کنیم.

او گفت: ایران افتخارات زیادی در آسیا دارد، اما می‌دانیم که حریفان هم با آمادگی وارد این تورنمنت شده‌اند و برنامه‌های خودشان را دنبال می‌کنند، مهمترین وظیفه ما این است که با تمرکز گام برداریم و قدرت فوتسال ایران را نشان بدهیم.

طیبی در پاسخ به سوالی در خصوص احساس تیم ایران برای حضور در این مسابقات گفت: ما نماینده کشوری هستیم که استعداد‌های بزرگی در فوتسال دارد. دوست داریم از مسابقات لذت ببریم و به علاقمندان فوتسال در قاره کهن لذت بدهیم. ترکیب بازیکنان جوان و باتجربه ما در این مسابقات با انگیزه ارائه نمایش با کیفیت اینجاست و روی تمام جزئیات دقت می‌کنیم.

تیم ملی فوتسال ایران که در شهر کوانتان مالزی حضور دارد فردا شنبه در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا در نخستین دیدار از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تهران نخستین دیدار خود را مقابل بنگلادش برگزار می‌کند.