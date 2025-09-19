باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با اتهامی جدید علیه یکی از همسایگان این رژیم، در نشست کابینه امنیتی-سیاسی (کابینه جنگ) خود، دولت اردن را به طور مستقیم مسئول حادثه عملیات ضدصهیونیستی روز گذشته در گذرگاه مرزی پل الکرامه دانست.

ادعای عدم اقدام عمان و اعلام بازرسی‌های شدید

به گزارش شبکه الجزیره، نتانیاهو در این نشست ادعا کرد: «اردن هیچ اقدامی برای جلوگیری از این عملیات انجام نداده است.» وی در ادامه، سیاست جدیدی را اعلام کرد و گفت: «از این پس، کامیون‌ها و رانندگان ورودی از گذرگاه الکرامه باید به طور دقیق و شدیدی مورد بازرسی قرار گیرند.»

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از سخنانش، به ناچار به هزینه‌های سنگین و روزافزونی که مقاومت فلسطین به این رژیم تحمیل کرده است، اعتراف کرد. وی افزود: «نبرد ما علیه آنچه [من]تروریسم می‌نامم، هر روز برای ما هزینه دارد و این [واقعیت]دردناک است.»

گذرگاه پل الکرامه (Allenby Bridge) یکی از مهم‌ترین مسیر‌های تردد و تجاری بین کرانه باختری و اردن است. این اتهام‌زنی نتانیاهو در حالی مطرح می‌شود که روابط اردن و رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ غزه، به شدت تیره و در سطحی بحرانی قرار دارد.

منبع: الجزیره