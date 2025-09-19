نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در نشست کابینه جنگ خود، اردن را مسئول حادثه عملیات اخیر در گذرگاه مرزی «الکرامه» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با اتهامی جدید علیه یکی از همسایگان این رژیم، در نشست کابینه امنیتی-سیاسی (کابینه جنگ) خود، دولت اردن را به طور مستقیم مسئول حادثه عملیات ضدصهیونیستی روز گذشته در گذرگاه مرزی پل الکرامه دانست.

ادعای عدم اقدام عمان و اعلام بازرسی‌های شدید

به گزارش شبکه الجزیره، نتانیاهو در این نشست ادعا کرد: «اردن هیچ اقدامی برای جلوگیری از این عملیات انجام نداده است.» وی در ادامه، سیاست جدیدی را اعلام کرد و گفت: «از این پس، کامیون‌ها و رانندگان ورودی از گذرگاه الکرامه باید به طور دقیق و شدیدی مورد بازرسی قرار گیرند.»

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از سخنانش، به ناچار به هزینه‌های سنگین و روزافزونی که مقاومت فلسطین به این رژیم تحمیل کرده است، اعتراف کرد. وی افزود: «نبرد ما علیه آنچه [من]تروریسم می‌نامم، هر روز برای ما هزینه دارد و این [واقعیت]دردناک است.»

گذرگاه پل الکرامه (Allenby Bridge)  یکی از مهم‌ترین مسیر‌های تردد و تجاری بین کرانه باختری و اردن است. این اتهام‌زنی نتانیاهو در حالی مطرح می‌شود که روابط اردن و رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ غزه، به شدت تیره و در سطحی بحرانی قرار دارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: اردن ، اسرائیل ، عملیات استشهادی
خبرهای مرتبط
تداوم درگیری‌های شدید میان نیرو‌های دولت موقت و کرد‌های سوریه
اردن حمله گذرگاه مرزی با اسرائیل را محکوم کرد
منع آمد و شد در شهر رقه سوریه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
سفر علمای بنگلادش به کابل؛ حقوق بشر و همکاری‌های دینی محور رایزنی ها
افزایش صادرات و ترانزیت خارجی افغانستان در پنج ماه نخست
تار‌های پنهان E۱: رشته‌ای برای خفه کردن امید فلسطین
آخرین اخبار
شکست تیم ملی کریکت افغانستان برابر سریلانکا و حذف از جام آسیایی
غول‌های رسانه‌ای آمریکا در برابر ترامپ سر فرود آوردند؛ ضربه‌ای بزرگ به آزادی بیان
ادعای کشف بقایای موشک در شرق لهستان
شورای امنیت برای رأی‌گیری درباره بازگشت تحریم‌های ایران آماده می‌شود
ترامپ از تایید کمک نظامی ۴۰۰ میلیون دلاری به تایوان خودداری کرد
جهاد اسلامی: وتوی آمریکا اثبات کرد که واشنگتن «محرک اصلی جنایات» اسرائیل است
انفجار مرگبار در مرز پاکستان؛ کشته و زخمی شدن مهاجران افغانستانی
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
رهبر کره شمالی بر آزمایش پهپاد‌های رزمی تاکتیکی نظارت کرد
سفر علمای بنگلادش به کابل؛ حقوق بشر و همکاری‌های دینی محور رایزنی ها
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
افزایش صادرات و ترانزیت خارجی افغانستان در پنج ماه نخست
تار‌های پنهان E۱: رشته‌ای برای خفه کردن امید فلسطین
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
آمریکا قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کرد/ الجزایر: تسلیم نخواهیم شد
آمریکا به لهستان سامانه موشک‌های ضد زره جاولین می‌فروشد
اردن حمله گذرگاه مرزی با اسرائیل را محکوم کرد
واشنگتن آماده وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره غزه
انتقاد سید الحوثی از نشست دوحه: نتایج ضعیف، اسرائیل را جسورتر کرد
مکرون از احتمال نهایی شدن اسنپ‌بک در اوایل مهرماه خبر داد
کرمان خط اتصال افغانستان به خلیج فارس
قدردانی طالبان از اقدام مسقط
رژیم اسرائیل بیش از ۴۵۰۰ بار آتش‌بس در جنوب لبنان را نقض کرده است
رای احتمالی شورای امنیت به اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران
گام آمریکا برای بی ثباتی در افغانستان؛ کنگره طرح همکاری اطلاعاتی با مخالفان طالبان را تصویب کرد
حماس: عملیات کشتن صهیونیست‌ها در مرز اردن پیامی روشن علیه نسل‌کشی بود