باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در یک مصاحبه تلفنی با شبکه ام‌بی‌سی مصر، موضع قاطع آنکارا در قبال بحران جاری را تشریح و بر ضرورت اقدام جمعی علیه آنچه «سیاست‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی» خواند، تأکید کرد.

فیدان با اشاره به اجلاس اخیر دوحه، بیان کرد: «اگرچه در این نشست، مسئله فلسطین و غزه آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفت، ولی ترکیه به طور قاطع به مخالفت با نسل‌کشی در غزه و تلاش‌های انجام‌شده برای الحاق کرانه باختری ادامه خواهد داد. اقدامات لازم برای تأسیس کشور فلسطین کماکان در دستور کار اصلی سیاست خارجی ما باقی خواهد ماند.»

وی با هشدار درباره ابعاد گسترده‌تر تهدید صهیونیستی افزود: «این یک اقدام اساسی برای صلح منطقه‌ای است. ما به عنوان کشور‌های منطقه و همچنین جامعه بین‌الملل، باید سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل را به دقت مورد بررسی قرار داده و اقدامات لازم و مشترک را در قبال آن در دستور کار قرار دهیم.»

وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد: «اهداف اسرائیل امروز برای همگان آشکار شده است. این رژیم فراتر از مسئله فلسطین، به دنبال تسلط بر تمام منطقه است.»

فیدان در تحلیل خود منبع قدرت این رژیم را چنین شرح داد: «اسرائیل قدرت خود را از ضعف سیاسی، اقتصادی و عقب‌ماندگی فناورانه کشور‌های همجوار کسب می‌کند. بنابراین، هرگونه رویکرد مبتنی بر توسعه و شکوفایی منطقه‌ای، خطری جدی برای موجودیت آن محسوب می‌شود.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «وقتی اسرائیل نتوانست از راه‌های دیگر در منطقه بی‌ثباتی ایجاد کند، به گزینه دخالت نظامی متوسل شد. این اقدامات، مقاصد واقعی آن را بیش از پیش آشکار کرده است.»

منبع: الجزیره