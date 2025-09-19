مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از اجرای ۳۳ مورد قلع و قمع بنای غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - شهیدی پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از اجرای ۳۳ مورد قلع و قمع بنای غیرمجاز در سطح این شهرستان خبر داد و گفت:این احکام قلع و قمع اجرا شده در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور مربوط به بنا، دیوارکشی، تفکیکی و شن ریزی به مساحت ۱۴۴۵ مترمربع در حوزه مراکز جهاد کشاورزی احمدچاله پی و جلال ازرک بوده است.

او ضمن اشاره به اینکه حفظ کاربری و صیانت از بستر تولید خط قرمز قانون و جهاد کشاورزی مجری قانون است، افزود هر گونه تغییر کاربری‌های غیر مجاز در اراضی زراعی، باغی جرم بوده و ضمن برخورد قانونی، قلع و قمع تغییر کاربری و اعاده به وضع سابق انجام خواهد شد.

شهیدی پور گفت:گشت‌های پرسنل خدوم جهاد کشاورزی شهرستان بابل در حوزه امور اراضی شبانه روزی فعال بوده و از روستائیان و دهیاران درخواست کرد، به محض مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی زراعی باغی، اعم از تفکیک، دیوارکشی، خاکبرداری، خاک ریزی و احداث بنا را سریعاً به محاکم قضایی، نیروی انتظامی، مأمورین جهاد کشاورزی و یا از طریق سامانه ۱۳۱ اطلاع رسانی نمایند.

برچسب ها: قلع و قمع ، اراضی کشاورزی
