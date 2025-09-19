زاخارووا درباره ادعای ورود پهپاد‌های روسی به لهستان گفت متحدان غربی اوکراین، بدون اینکه «مدرک قانع‌کننده‌ای داشته باشند»، روسیه را متهم می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز جمعه گفت که شرایط نفوذ پهپاد به حریم هوایی لهستان هنوز روشن نیست و اعلام کرد که متحدان غربی اوکراین، بدون اینکه «هیچ مدرک قانع‌کننده‌ای جمع‌آوری شده باشد»، روسیه را به دلیل این حادثه مقصر می‌دانند.

وی گفت این اتهامات نشان‌دهنده «بی‌علاقگی کامل غرب به تعیین تصویر واقعی این حادثه» است.

زاخارووا افزود که توضیحات روسیه «نادیده گرفته می‌شوند» و به جای آن، یک کمپین ضداطلاعات علیه مسکو به راه افتاده تا از حمایت از اوکراین قوت بگیرد و صلح‌طلبی در جنگ تضعیف شود. 

لهستان ادعا کرده بامداد چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ (۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵)، پهپاد‌های روسی برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین وارد خاک لهستان شدند و حریم هوایی این کشور را نقض کردند. ارتش لهستان با پشتیبانی جنگنده‌های ناتو از جمله F-۱۶ و F-۳۵ توانست چندین پهپاد را سرنگون کند. 

ولادیسلاو کوسینیاک-کامیش، وزیر دفاع لهستان، اعلام کرد که جنگنده‌های این کشور با هماهنگی ناتو علیه «اجسام متخاصم» وارد عمل شدند. این نخستین باری بود که ناتو رسماً در سرنگونی پهپاد‌های روسی نقش مستقیم ایفا می‌کرد.

به رغم اتهام زنی‌های غرب، روسیه شلیک پهپاد به سمت خاک لهستان را تکذیب کرده است. کرملین گفته است که پهپاد‌ها از اوکراین وارد لهستان شده‌اند.

منبع: تاس

برچسب ها: ماریا زاخارووا ، لهستان ، حمله پهپادی
خبرهای مرتبط
ادعای کشف بقایای موشک در شرق لهستان
لهستان: بیش از ۶۰ هزار نیرو در رزمایش نظامی «مدافع آهنین» شرکت می‌کنند
آمریکا به لهستان سامانه موشک‌های ضد زره جاولین می‌فروشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
اهداف اسرائیل فراتر از فلسطین است؛ به دنبال تسلط بر کل منطقه است
غول‌های رسانه‌ای آمریکا در برابر ترامپ سر فرود آوردند؛ ضربه‌ای بزرگ به آزادی بیان
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
شورای امنیت برای رأی‌گیری درباره بازگشت تحریم‌های ایران آماده می‌شود
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
آخرین اخبار
یونیفل: حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان «نقض قطعنامه ۱۷۰۱» است
پوتین علاقه‌ای به صلح ندارد
حمایت اسپانیا از استفاده دارایی‌های روسیه برای اوکراین
روسیه: غرب به حقیقت ورود پهپاد‌ها به لهستان علاقه‌ای ندارد
اهداف اسرائیل فراتر از فلسطین است؛ به دنبال تسلط بر کل منطقه است
اتهام‌زنی تازه نتانیاهو: اردن مسئول حادثه ضدصهیونیستی پل الکرامه است
هیچ توافق نظامی با کشورهای دیگر نداریم
شکست تیم ملی کریکت افغانستان برابر سریلانکا و حذف از جام آسیایی
غول‌های رسانه‌ای آمریکا در برابر ترامپ سر فرود آوردند؛ ضربه‌ای بزرگ به آزادی بیان
ادعای کشف بقایای موشک در شرق لهستان
شورای امنیت برای رأی‌گیری درباره بازگشت تحریم‌های ایران آماده می‌شود
ترامپ از تایید کمک نظامی ۴۰۰ میلیون دلاری به تایوان خودداری کرد
جهاد اسلامی: وتوی آمریکا اثبات کرد که واشنگتن «محرک اصلی جنایات» اسرائیل است
انفجار مرگبار در مرز پاکستان؛ کشته و زخمی شدن مهاجران افغانستانی
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
رهبر کره شمالی بر آزمایش پهپاد‌های رزمی تاکتیکی نظارت کرد
سفر علمای بنگلادش به کابل؛ حقوق بشر و همکاری‌های دینی محور رایزنی ها
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
افزایش صادرات و ترانزیت خارجی افغانستان در پنج ماه نخست
تار‌های پنهان E۱: رشته‌ای برای خفه کردن امید فلسطین
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
آمریکا قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کرد/ الجزایر: تسلیم نخواهیم شد
آمریکا به لهستان سامانه موشک‌های ضد زره جاولین می‌فروشد
اردن حمله گذرگاه مرزی با اسرائیل را محکوم کرد
واشنگتن آماده وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره غزه
انتقاد سید الحوثی از نشست دوحه: نتایج ضعیف، اسرائیل را جسورتر کرد