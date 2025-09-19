باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز جمعه گفت که شرایط نفوذ پهپاد به حریم هوایی لهستان هنوز روشن نیست و اعلام کرد که متحدان غربی اوکراین، بدون اینکه «هیچ مدرک قانعکنندهای جمعآوری شده باشد»، روسیه را به دلیل این حادثه مقصر میدانند.
وی گفت این اتهامات نشاندهنده «بیعلاقگی کامل غرب به تعیین تصویر واقعی این حادثه» است.
زاخارووا افزود که توضیحات روسیه «نادیده گرفته میشوند» و به جای آن، یک کمپین ضداطلاعات علیه مسکو به راه افتاده تا از حمایت از اوکراین قوت بگیرد و صلحطلبی در جنگ تضعیف شود.
لهستان ادعا کرده بامداد چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ (۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵)، پهپادهای روسی برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین وارد خاک لهستان شدند و حریم هوایی این کشور را نقض کردند. ارتش لهستان با پشتیبانی جنگندههای ناتو از جمله F-۱۶ و F-۳۵ توانست چندین پهپاد را سرنگون کند.
ولادیسلاو کوسینیاک-کامیش، وزیر دفاع لهستان، اعلام کرد که جنگندههای این کشور با هماهنگی ناتو علیه «اجسام متخاصم» وارد عمل شدند. این نخستین باری بود که ناتو رسماً در سرنگونی پهپادهای روسی نقش مستقیم ایفا میکرد.
به رغم اتهام زنیهای غرب، روسیه شلیک پهپاد به سمت خاک لهستان را تکذیب کرده است. کرملین گفته است که پهپادها از اوکراین وارد لهستان شدهاند.
منبع: تاس