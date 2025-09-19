باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی محرمخانی، مجری بنیاد علوی در استان تهران با اشاره به آغاز پویش «مهر علوی» در این استان گفت: این پویش با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار طراحی شده و در استان تهران حدود سه هزار و ۵۰۰ بسته لوازمالتحریر برای توزیع آماده شده است.
وی افزود : سهم اسلامشهر از این طرح، توزیع هزار و ۲۰۰ بسته معیشتی و ۱۰۳ عینک طبی بوده که امروز در اختیار دانشآموزان دهکهای یک و دو قرار گرفت.
محرمخانی ارزش هر بسته لوازمالتحریر را بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان عنوان کرد .
مجری بنیاد علوی در استان تهران ادامه داد : مناطق هدف این طرح در غرب استان تهران شامل شهرستانهای اسلامشهر، شهر قدس، ملارد و بهارستان می باشد .
محرمخانی با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی از اهداف اصلی بنیاد علوی است، تصریح کرد: امیدواریم با اجرای چنین طرحهایی، هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل و آموزش باز نماند و حمایت از نسل آینده و ایجاد فرصتهای برابر برای یادگیری، مسئولیت اجتماعی همه ماست.
گفتنی است پویش مهر علوی در سراسر کشور در حال اجراست و هدف آن توزیع ۲۵۰ هزار بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان نیازمند در اقصی نقاط کشور است.
اسلامشهر با بیش از ۷۰۰ هزار نفر جمعیت و بیش از ۱۰۰ هزار دانش آموز در جنوب غرب استان تهرانقرار دارد.