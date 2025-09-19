باشگاه خبرنگاران جوان - علی آشتاب، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه حدود یک میلیون نفر از جمعیت یک میلیون و چهارصد و سی و پنج هزار نفری قم کالابرگ می‌گیرند گفت: کالابرگ الکترونیک از سوی دولت به منظور کمک به معیشت مردم اختصاص می‌یابد و در حال حاضر مرحله چهارم آن (در دولت چهاردهم) در دست اجراست؛ در این طرح بیش از یک میلیون نفر از مردم استان که مشمول دریافت کالابرگ الکترونیک هستند، می‌توانند با مراجعه به یک هزار و ۹۱۱ فروشگاه خرد و ۲۱۸ فروشگاه بزرگ و زنجیره‌ای، ۱۱ قلم کالای اساسی مورد نیاز خود را به صورت رایگان دریافت کنند.

وی با اشاره به لحاظ زمان مناسب برای خرید مردم در طرح کالابرگ الکترونیک، افزود: افرادی که اعتبار کالا برگ الکترونیک را دریافت کردند می‌توانند تا پایان آبان ماه برای تهیه اقلام مورد نیاز خود به فروشگاه‌های مجری طرح در سراسر استان و نقاط مختلف، مراجعه کنند.

وی با بیان این که ۳۶۵ هزار و ۹۱۷ خانوار در استان قم یارانه دریافت می‌کنند، ادامه داد: وضعیت مالی افراد برای دریافت یارانه به صورت مستمر توسط سامانه‌های طراحی شده و به صورت ملی رصد می‌شود و کسانی که بر اساس ملاک‌های مورد نظر مشمول شناخته شوند، یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک دریافت می‌کنند.

گفتنی است اعتبار تخصیص یافته در طرح کالابرگ الکترونیک برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل اقلامی از گروه‌های لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص می‌یابد که به شرح زیر است:

گروه لبنیات: شیر کم‌چرب، بسته ۴۰۰ گرمی پنیر UF، دبه ۱.۵ کیلویی ماست کم‌چرب

گروه پروتئین: تخم‌مرغ، گوشت مرغ (سفید) و گوشت قرمز

گروه خواربار: ماکارونی، برنج، قندوشکر، حبوبات و روغن‌مایع

تاکنون در دولت چهاردهم چهار مرحله کالابرگ برای خانوار‌های دهک یک تا هفت اجرا شده‌است.

در این طرح برای خانوار‌های دهک‌های یک تا سه به ازای هر عضو خانوار ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهار تا ۷ به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان واریز می‌شود.