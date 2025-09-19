نمایش «شاپرک خانوم (شهر فرنگ)» نوشته عبدالرضا اکبری بر اساس اثر ماندگار بیژن مفید، از روز ۳۰ شهریورماه به مدت یک هفته در تالار هنر روی صحنه می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی تالار هنر، این نمایش که در قالبی کمدی موزیکال برای گروه سنی کودک تولید شده، داستان شاپرکی بازیگوش را روایت می‌کند که در تار‌های یک عنکبوت گرفتار می‌شود. عنکبوت به او وعده می‌دهد تنها در صورتی آزادش می‌کند که دیگر حشرات مانند ملخ، مگس، مورچه و سوسک را برای او بیاورد. شاپرک ابتدا نمی‌پذیرد، اما برای نجات جان خود قبول می‌کند، تا اینکه در مسیر خود می‌بیند هر یک از حشرات زندگی و خانواده‌ای دارند و با تلاش و کوشش مشغول‌اند. او در نهایت تصمیم می‌گیرد هم خودش و هم دیگران را از خطر نجات دهد. روایت این ماجرا با تغییراتی تازه و از زبان شهرفرنگی و دختر کوچکش کرم شبتاب بازگو می‌شود.

بازیگران نمایش عبارتند از:بنیتا افشاری، پرنیا چراغچی، مرسانا نورا، آوا شمس، آرشیدا فرتاش، ماریا گرجی مهلبانی، ستیاسادات حائری، سینا حسینیان، محیا ستاری، راضیه شجاعی و امیر سیدی.

عبدالرضا اکبری درباره روند کاری خود می‌گوید: این نمایش چهارمین اثر کودک و نوجوان من در چهار سال گذشته است. پیش‌تر نمایش‌های «کله‌پوک‌ها»، «عروسی جنگلی‌ها» و «دوازده ماه» را روی صحنه برده‌ام. از سال ۱۳۷۸ تدریس بازیگری را در دانشگاه و آموزشگاه آغاز کرده‌ام و همراه با دانشجویان و هنرجویانم نمایش‌های متعددی همچون «شال و انگشتر»، «درخونگاه»، «زن نیک ایالت سچوان» و «طبیب اجباری» را اجرا کرده‌ایم. بازیگری، کارگردانی و تدریس همچنان مسیر اصلی حرفه‌ای من است.

ساعت اجرای این اثر نمایشی ۱۷:۰۰ خواهد بود.

