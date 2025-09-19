باشگاه خبرنگاران جوان -دو مدرسه خیر ساز به یاری پروردگار متعال و عنایت امامزمان (عج) و حضرت بانوی کرامت (س) به همت مجمع خیرین مدرسهساز قم و خاندان امجدی کاشانی و با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان احداث میشود.
طبق تفاهمنامه امضا شده، یکی از این دو مدرسه به یادبود مرحوم حاج غلامحسین امجدی کاشانی خواهد بود؛ مدرسهای ۱۵ کلاسه که در زمین مدرسه در دست تخریب شهید مدنی در منطقه نیروگاه قم بازسازی میشود.
همچنین مدرسه دیگر با ظرفیت ۱۲ کلاس درس در زمین مدرسه ۱۷ شهریور و به یادبود زندهیاد حاجیهخانم شمسی محلوجی احداث میشود.
امروز جمعه و در مراسم انعقاد این تفاهمنامه، اخوان امجدی کاشانی و جمعی از مسئولان آموزشوپرورش و نوسازی مدارس استان به همراه حاج ابوالفضل هندویان عضو هیئترئیسه و سخنگوی جامعه خیرین مدرسهساز کشور حضور داشتند.
پیشبینی میشود این دو مدرسه خیرساز تا سال تحصیلی آینده به دانشآموزان عزیز قم و آیندهسازان ایران اسلامی تقدیم شود.
منبع:نوسازی مدارس قم