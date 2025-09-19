اسپانیا از تلاش اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای کمک به اوکراین حمایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کارلوس کورپو، وزیر اقتصاد اسپانیا، روز جمعه گفت که دولت او از تلاش‌های کمیسیون اروپا برای نقد کردن دارایی‌های مسدودشده روسیه که در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شوند، به منظور کمک به تأمین مالی دولت اوکراین حمایت می‌کند.

کورپو در مصاحبه‌ای با بلومبرگ تی‌وی گفت: «اسپانیا، همواره طرفدار و حامی افزایش حداکثری تأمین مالی برای اوکراین بوده‌... ما هوادار آن هستیم که در واقع به راه‌های خلاقانه برای استفاده از آن دارایی‌های مسدودشده نیز نگاه کنیم.»

کورپو همچنین گفت که اسپانیا، که یکی از واردکنندگان اصلی گاز طبیعی مایع روسیه در اتحادیه اروپا است، در حال کار برای کاهش این واردات و تنوع‌بخشی به منابع تأمین با گازرسانی از کشور‌هایی مانند ایالات متحده است.

پس از آغاز جنگ اوکراین، آمریکا و اروپا تراکنش با بانک مرکزی و وزارت دارایی روسیه را ممنوع کرده و ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه را مسدود کردند. گروه هفت در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که وجوه دولتی روسیه تا زمانی که خسارات اوکراین پرداخت نشود، مسدود خواهد ماند.

منبع: رویترز

