تیم شمشیربازی نونهالان قم در مسابقات قهرمانی کشور اسلحه اپه موفق به کسب دو مدال نقره و برنز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -تیم شمشیربازی نونهالان استان قم در مسابقات قهرمانی کشور اسلحه اپه موفق به کسب دو مدال نقره و برنز شد.

در پایان این مسابقات که روز گذشته ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ در کمپ تیم‌های ملی شمشیربازی شهید کلاهدوز تهران برگزار شد بردیا افشین به مدال نقره و نیکان قاسمی به مدال برنز دست پیدا کردند.

همچنین با حضور دکتر احمد دنیا‌مالی وزیر ورزش و جوانان، کمپ تیم‌های ملی شمشیربازی که بازسازی شده بود به طور رسمی افتتاح شد.

دیگر نمایندگان قم شامل شنتیا شهرابیان، کیان قاسمی، رضا حاجی پروانه، علی مختاری، علیرضا عزیززادگان، شهاب اویسی و محمد سلیمانیان نیز با نمایشی قابل توجه در دور گروهی، با شکست‌های میلی‌متری از رسیدن به مدال بازماندند.

هدایت این تیم برعهده علی قنبری و سرپرستی بر عهده محمدامین هفته‌خانکی و سهیل مرادگنجه بود.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم

