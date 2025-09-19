مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: به دلیل وجود ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور، تردد خودرو‌ها در جاده چالوس یکطرفه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور، آخرین وضعیت جوی ترافیکی محور‌های شمالی نشان می‌دهد که تردد تمامی وسایل نقلیه در آزادراه تهران – شمال و مسیر جنوب به شمال محور چالوس تا اطلاع بعدی ممنوع است.

ترافیک در محور چالوس (مسیر شمال به جنوب) محدوده مکارود و ترافیک نیمه سنگین مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های انارک، ولی آباد و هریجان، محور هراز نیز مسیر شمال به جنوب در محدوده کلرد، آزادراه تهران – پردیس محدوده بابایی، سنگین است.

تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب) روان است، ضمن اینکه محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی است.

ترافیک در برخی محور‌ها از جمله آزادراه کرج – قزوین حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر و محدوده آبیک و آزادراه کرج – تهران حدفاصل مهرویلا تا استاندارد نیز سنگین گزارش شده است.

برچسب ها: مرکز مدیریت راه های کشور ، ترافیک جاده ای ، جاده چالوس
