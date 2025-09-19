باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- شیخ غازی یوسف حنینه پیش از خطبه‌های نماز جمعه سنندج اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ تبعیضی همواره حامی مردم اهل سنت و تشیع در لبنان و فلسطین از جمله غزه بوده که قابل تقدیر است.

وی افزود: ایران همیشه از لحاظ مالی و معنوی به ملت مظلوم فلسطین و لبنان کمک کرده و در این زمینه تفاوتی هم بین سنی، شیعه و حتی مسیحی قائل نبوده است.

وی با بیان اینکه ایران همواره دوست و پشتیبان ملت‌های لبنان و فلسطین است، افزود: متاسفانه کشورهای اسلامی در برابر تجاوزهای رژیم صهیونی، اقدامی برای کمک به مردم مظلوم غزه و لبنان نکردند.

رییس تجمع علمای مسلمان لبنان ادامه داد: مقاومت با تمام توان در برابر رژیم صهیونی ادامه می‌دهد، همچنانکه تا کنون با وجود تقدیم شهدایی مثل شهید حسن نصرالله و هاشم صفی الدین، اجازه نداده یک کیلومتر از خاک لبنان توسط رژیم صهیونی تصرف شود.

شیخ غازی یوسف حنینه تاکید کرد: در لبنان تفاوتی بین مذاهب و ادیان وجود ندارد و اتحاد بسیار خوبی میان سنی و شیعه و مسیحیت حاکم است و در یک صف ایستاده‌ایم.

وی یادآور شد: ملت لبنان در کنار ملت مظلوم غزه ایستاده و بدون هیچ ترسی در برابر جنایات رژینم صهیونی مقاومت خواهد کرد و پیروزی از آن ماست.

رییس تجمع علمای مسلمان لبنان به این هم اشاره کرد که رژیم صهیونیستی هیچ تفاوتی بین شیعه و سنی قائل نیست و هدفش نابودی دین اسلام و کشورهای اسلامی است، پس باید هوشیار و متحد باشیم.

شیخ حنینه به سفر خود به ایران اشاره کرد و گفت: به شهرهای مختلفی در ایران سفر کرده‌ام و مساجد بسیار زیبا و مردمی مومن را دیدم، ضمن اینکه مسجد جامع سنندج زیبایی منحصربفردی دارد.